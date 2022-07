Les Flyers se défont d’Oskar Lindblom, Duncan Keith officiellement à la retraite

Le directeur général Chuck Fletcher a qualifié cette décision de très difficile , et il a précisé que la manœuvre avait comme objectif de libérer de la place sous le plafond salarial.

L'attaquant de 25 ans a survécu à un sarcome d'Ewing, un type rare de cancer qui peut toucher n'importe quel os et parfois les tissus mous.

Les Flyers ont aussi annoncé avoir versé 100 000 $US au nom de Lindblom à une fondation de Philadelphie qui vient en aide aux familles qui sont touchées par le cancer.

Personne ne doute du désir, de la volonté et de la résilience d'Oskar après tout ce qu'il a vécu à l'extérieur de la patinoire pour effectuer un retour au jeu, a dit Fletcher par voie de communiqué. Le dévouement d'Oskar envers ses coéquipiers et son impact dans le vestiaire ont été énormes. Il est une inspiration pour nous tous et aura toujours une place spéciale au sein de la famille des Flyers de Philadelphie.

À moins d'être réclamé au ballottage, Lindblom deviendra un joueur autonome sans compensation à l'ouverture du marché mercredi. Il allait entamer la dernière année d'un contrat de trois ans qui aurait accaparé 3 millions sur la masse salariale de l'équipe.

Il a inscrit 50 buts et 47 mentions d'assistance en 263 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Par ailleurs, le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Michael Del Zotto, l'attaquant des Devils du New Jersey Janne Kuokkanen et celui des Sharks de San José Rudolfs Balcers ont subi le même sort que Lindblom.

Duncan Keith officiellement à la retraite

Le défenseur des Oilers d'Edmonton Duncan Keith a confirmé qu’il raccroche ses patins.

Duncan Keith Photo : Getty Images / Codie McLachlan

La rumeur circulait depuis vendredi dernier. Keith a disputé une seule saison avec les Oilers et a amassé 1 but et 20 mentions d’aide en 64 matchs.

Le joueur de 38 ans a disputé 1256 matchs dans la LNH, la majeure partie avec les Blackhawks de Chicago. Il a récolté 646 points et a soulevé la coupe Stanley à trois reprises.

En raison de la structure de son contrat, les Hawks écopent d'une pénalité de 5,5 millions de dollars contre leur masse salariale.