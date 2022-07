La Canadienne Camryn Rogers vice-championne du monde

L’athlète de 23 ans a réussi l’exploit dimanche aux Championnats du monde d’Eugene en Oregon avec un lancer de 75,52 m.

Elle s’est glissée sur le podium entre deux Américaines, soit Brooke Andersen (78,96 m) et Janee’ Kassanavoid (74,86 m)

C'est une journée de premières pour Rogers, qui devient la première Canadienne a remporter une médaille au lancer du marteau en Championnats du monde en plus d'être la seule représentante du Canada, jusqu'à maintenant, à grimper sur le podium lors de ces mondiaux 2022.

Rogers avait terminé 5e lors des Jeux de Tokyo et elle est aussi trois fois championne dans le circuit universitaire américain (NCAA).

L’autre Canadienne, Jillian Weir (72,41 m), a terminé au 5e rang.

Un peu plus tôt, Cameron Levins a établi un record canadien en terminant 4e lors de l'épreuve du marathon, toujours en Oregon.

Lors de cette première compétition de la journée, le Britanno-Colombien de 33 ans a parcouru les 42,2 km en 2 h 7 min 9 s, battant du même coup le record canadien qu'il avait lui-même établi à Toronto en 2018, soit 2:09:25.

Le meilleur résultat canadien aux mondiaux d'athlétisme avait été réussi en 1993 lorsque Peter Maher avait terminé 10e.

J'ai vraiment beaucoup appris aux derniers Jeux olympiques et je me suis rendu compte que je devais être meilleur à tous points de vue , a indiqué Levins, qui s'était classé 72e à Tokyo.

« J'ai travaillé fort et j'ai changé en tant qu'athlète depuis un an. Je mérite ce que je récolte aujourd'hui et je mérite de courir parmi les meilleurs. Je me sentais très bien. J'aurai été encore plus content si j'avais pu terminer un rang plus haut. Mais comme c'est la meilleure course de ma vie, je ne peux pas être déçu. »