Le défenseur Kamal Miller au match des étoiles de la MLS

Miller est l'une des deux sélections du commissaire Don Garber.

Il s'agit d'une première nomination pour le défenseur de 25 ans, qui a disputé 16 matchs cette saison, dont 15 comme titulaire, et 1350 minutes de jeu.

En plus d'être un élément important de la ligne défensive montréalaise, il a récolté un but et trois mentions d'aide. Miller mène les défenseurs du club dans la colonne des tirs au but (13) et des tirs cadrés (6).

Il a été nommé joueur de la semaine en MLS au début mai, après avoir contribué à une victoire de 2-1 contre l'Atlanta United FC avec un but et une mention d'aide.

Sur la scène internationale, Miller a aidé le Canada à obtenir son billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, en novembre, après avoir disputé presque tous les matchs de qualification de la sélection nationale.