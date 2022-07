Magnus Cort Nielsen domine la 10e étape du Tour de France

Magnus Cort Nielsen est sorti grand vainqueur d'un jeu du chat et de la souris, mardi, dans la 10e étape du Tour de France qui s'est conclue à l'altiport de Megève.

Le Danois d'EF Education a devancé l'Australien Nicholas Shultz (BikeExchange) dans un sprint endiablé qui a nécessité la photo d'arrivée pour déterminer le vainqueur.

L'Espagnol Luis Leon Sanchez (Bahrein-Merida) a fini 3e, à 7 secondes des deux hommes de tête. Pourtant, le vétéran de 38 ans semblait filer vers un cinquième succès d'étape sur la Grande Boucle, un premier en 10 ans, lui qui a atteint le sommet de l'ascension seul en tête, à 1,4 km de l'arrivée. Mais il s'est alors relevé pour attendre les survivants de l'échappée du jour.

Le peloton avec le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE), 20e, s'est pointé avec près de neuf minutes de retard. Le Slovène a conservé son précieux bien, mais l'Allemand Lennard Kämna (Bora), membre de l'échappée du jour, s'est glissé entre lui et le Danois Jonas Vingegaard dans la lutte pour le sommet du classement général.

Maillot jaune virtuel pendant quelques kilomètres, Kämna accuse 11 secondes de retard sur Pogacar, tandis que Vingegaard reste à 39 secondes au terme de l'étape de 148,5 km au départ de Morzine.

Aucun des quatre Canadiens n'a rallié l'arrivée dans le peloton d'une trentaine de coureurs avec Pogacar. Michael Woods (Israel-Premier Tech) a obtenu le meilleur résultat à la 80e place, avec un recul de 14 min 42 s. Son coéquipier Hugo Houle et Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ont suivi 22 secondes plus tard en 89e et 88e positions. Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech), lui, s'est pointé avec le gruppetto, 136e, à 26:22.

Au classement général, Houle occupe le 39e échelon à 28:54. Woods figure au 57e rang (+40:30), Duchesne au 113e (+1:13:03), Boivin au 148e (+1:33:24).

Le TDF immobilisé par des manifestants

Tadej Pogacar prend son mal en patience durant l'arrêt forcé du TDF. Photo : Getty Images / MARCO BERTORELLO

Une échappée de 25 coureurs a pris forme après une soixantaine de kilomètres. L'Italien Alberto Bettiol s'est détaché à 42 km, mais la course a dû être neutralisée en raison de la présence de neuf manifestants assis sur la route. Ils ont été interpellés par la gendarmerie.

Après le nouveau départ donné à 38 km de l'arrivée, Bettiol s'est présenté en tête au pied de la longue montée vers l'altiport. Il a été repris ensuite par une partie de ses compagnons d'échappée avant que Sanchez passe à l'attaque à six kilomètres de l'arrivée.

Avant le départ de l'étape alpestre, Pogacar a perdu un deuxième coéquipier en raison de la COVID, cette fois le Néo-Zélandais George Bennett. Pogacar avait déjà perdu un premier équipier samedi dernier en la personne du Norvégien Vegard Stake Laengen. Il ne lui en reste plus que cinq.

Bennett est le deuxième cas positif du jour après l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange).

Au total, cinq coureurs ont abandonné la course après un résultat positif à la COVID-19. Les Français Geoffrey Bouchard et Guillaume Martin ont dû partir pour cette raison le week-end dernier.

L'ensemble du peloton a passé un test de détection réglementaire dimanche soir qui a donné un résultat négatif pour la totalité des coureurs.