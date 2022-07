Les Canadiennes battent le Costa Rica à Guadalupe

Jessie Fleming et Sophie Schmidt ont marqué alors que le Canada a battu le Costa Rica 2-0, lundi, décrochant ainsi la première place du groupe B en vue de la phase éliminatoire, au Championnat CONCACAF .

Les Canadiennes ont eu de nombreuses occasions d'ajouter à leur avance lors d'une soirée torride à l'Estadio BBVA, un stade de 51 000 places qui abrite le CF Monterrey.

Il faisait 40 degrés Celsius au coup d'envoi à 18 h, heure locale. Il faisait incroyablement chaud , a insisté l'entraîneuse du Canada, Bev Priestman.

Le Canada en est à 15 gains de suite contre Las Ticas, dominant 47-6 pour les buts. Ç'aurait été possible de gagner par plus de deux buts, mais nous avons créé des chances et nous avons dominé. C'est le principal , a ajouté Priestman.

Le Canada, sixième au monde et champion olympique, et le Costa Rica, 37e, avaient déjà obtenu leur qualification pour la Coupe du monde, en s'assurant d'une place en demi-finale du tournoi à huit équipes.

L'objectif du Canada est maintenant d'atteindre la finale, la qualification olympique attendant l'éventuel champion.

« À ce point-ci du tournoi, nous avons joué de façon à être de plus en plus prêtes pou la suite. » — Une citation de Bev Priestman, entraîneuse du Canada

Terminer premier du groupe signifie éviter en demi-finale les États-Unis, qui sont les mieux classés au monde.

Le Canada et les États-Unis se sont affrontés dans cinq des 10 dernières finales féminines de la CONCACAF; les Américaines ont prévalu chaque fois.

Lors des matchs de groupe précédents, les Canadiens ont blanchi Trinité-et-Tobago 6-0 et le Panama 1-0, tandis que le Costa Rica battait le Panama 3-0 et Trinité 4-0.

Le Canada n'a pas perdu de temps, prenant les devants à la cinquième minute grâce à une frappe de Fleming.

Un dégagement de la gardienne Kailen Sheridan est allé à la capitaine Christine Sinclair, qui a habilement envoyé le ballon à Nichelle Prince.

Son ballon en profondeur a trouvé Fleming derrière la défense et la milieu de terrain de Chelsea a battu la gardienne Daniela Solera du pied gauche, obtenant son 17e but en 103 apparitions internationales.

Le Canada a continué d'avancer, mais n'a pas été en mesure d'ajouter à son avance en première mi-temps. En seconde portion, le Costa Rica a eu le ballon plus souvent, sans réellement créer de chances de marquer.

Schmidt a doublé l'avance à la 70e minute après une attaque sur le flanc droit. Janine Beckie a trouvé Adriana Leon dans la surface de réparation et l'attaquant de Man U a pivoté au profit de Schmidt, qui a logé son tir près du poteau. Elle méritait un 20e but en 212 apparitions pour le Canada.

Dans les trois premières minutes du match, les têtes de Beckie et Vanessa Gilles ont raté la cible. Sinclair a subi le même sort à la 16e minute.

Bev Priestman a inséré Adriana Leon et Jordyn Huitema pour amorcer la deuxième demie, en remplacement de Sinclair et Prince.

Meilleure buteuse internationale de tous les temps (190 buts), Sinclair y allait d'une 313e apparition internationale, à 39 ans.

Les Canadiennes ont remporté le tournoi de la CONCACAF en 1998 et 2010, battant le Mexique en finale les deux fois.

Les Américaines ont remporté les huit autres éditions, dont les deux dernières.

Le tournoi est divisé en deux groupes, les deux premiers de chacun progressant vers les demi-finales et se qualifiant directement pour la Coupe du monde de l'an prochain.

Gagner le tournoi CONCACAF donne accès aux JO de Paris en 2024.