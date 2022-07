De YouTube au Canadien, l’histoire de Yannick St-Pierre

Un scénario que le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu n’avait pas nécessairement imaginé lorsqu'il a lancé, il y a quelques années, sa propre chaîne YouTube consacrée à l’analyse de jeunes hockeyeurs.

C’était un sideline pour m’amuser au départ, admet-il. C’est vraiment ma passion. Ça me permettait de me relaxer et de penser à autre chose qu'à mon travail.

Sa chaîne, en anglais, a connu une ascension fulgurante. Certaines vidéos ont été visionnées des dizaines de milliers de fois. Même si elle est désormais inactive, elle compte toujours 10 400 abonnés. Et rapidement, elle a attiré l’attention de professionnels issus du monde du hockey.

J’ai rapidement commencé à recevoir des messages de dépisteurs et d’agents qui me félicitaient pour mon travail.

Des encouragements qui étaient les bienvenus, car le dépisteur en herbe devait parfois combattre le syndrome de l’imposteur. Au début, tu doutes beaucoup de toi. Quand j’ai commencé à recevoir ces messages, ça m’a aidé, ça me confirmait que j’allais dans la bonne voie.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Aujourd’hui, le web regorge de chaînes et de blogues spécialisés dans le même genre. Quand j’ai lancé la chaîne, il existait peu de contenu vidéo pour les partisans qui souhaitaient découvrir les espoirs du Canadien. Je me disais que si ça m’intéressait moi, ça allait en intéresser d’autres.

Je fonctionne en anglais, mais c’était surtout pour l’améliorer. Ma compréhension est bonne, mais je devais travailler la prononciation. Les gens riaient un peu au début, ils écrivaient : ‘"Georges St-Pierre fait du dépistage hockey maintenant? " lance-t-il, amusé, en faisant référence à l’accent du célèbre combattant d’arts martiaux mixtes.

Et un bon matin, c’est Trevor Timmins, l’ancien recruteur en chef du CH, qui s’est glissé dans sa messagerie Twitter afin de lui offrir un poste de dépisteur vidéo.

Je pensais que c’était un faux compte au départ! C’est sûr que j’étais surpris, se souvient-il. Mais j’avais été approché par d’autres clubs en même temps aussi. Ça s’est produit au début de la pandémie, et quelques équipes ont compris qu’elles allaient devoir miser sur la vidéo pendant un bon bout de temps.

« La vidéo a pris plus de place tout d’un coup. Plusieurs équipes ont paniqué un peu, car elles n’étaient pas prêtes pour ce changement brusque. Ils étaient quelques clubs qui cherchaient rapidement à se faire aider dans ce département. » — Une citation de Yannick St-Pierre, recruteur pour le Canadien de Montréal

Et c’est le Tricolore, à qui l'on reproche parfois de ne pas repêcher suffisamment de joueurs québécois, qui a mis le grappin sur le Montérégien.

Yannick St-Pierre a vécu jeudi son deuxième repêchage comme employé du Canadien de Montréal. Photo : Yannick St-Pierre

Je n'ai pas le talent pour aider le club sur la patinoire. Mais si je peux l’aider comme recruteur, c’est sûr que ça me rend fier , indique celui qui a joué jusqu’au niveau midget AA.

Prédire l’avenir, un sport périlleux

Sa vision des choses n’a certainement pas déplu à l’état-major du Canadien lorsqu’est venu le temps de l’embaucher. Il existait une certaine concordance entre ses goûts et ceux des dépisteurs déjà en place.

À l’aube du repêchage de 2019, il a par exemple classé Cole Caufield 8e parmi tous les espoirs disponibles, quelques jours avant que le Tricolore en fasse sa sélection au 15e échelon. L’année suivante, il a positionné dans son repêchage simulé Kaiden Guhle au 12e rang, le défenseur qui deviendra finalement le choix de Timmins en 16e position.

C’est peut-être pour ça qu’ils étaient intéressés, ils aimaient les mêmes joueurs que moi. Ça confirmait que j’avais un bon œil pour ça , admet-il.

Trevor Timmins n’est plus en poste. Mais des atomes crochus existent encore visiblement entre lui et la nouvelle administration. Par exemple, l’ex-youtubeur avait publié le 12 avril 2020 une vidéo louangeant un certain espoir suédois, Emil Heineman. Il le qualifiait alors de joyau caché , en vue du repêchage suivant.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le 14 février dernier, le nouveau directeur général Kent Hughes en a fait l’acquisition, dans l’échange envoyant Tyler Toffoli au CH. Est-ce un hasard?

C’est sûr que j’avais fait une autre vidéo sur lui, cette année, pour aider les dirigeants à se faire une tête à son sujet. Mais ils ont été le voir aussi, et on a deux recruteurs en Suède qui le connaissent bien. C’est plus une décision collective.

Il n’en demeure pas moins enchanté de le voir se joindre à l’organisation montréalaise. Son coup de patin, c’est sa grosse force. Il possède également un excellent lancer.

C’est aussi un joueur assez complet , ajoute-t-il, précisant qu’il traîne toujours un petit penchant envers les joueurs qui sont responsables en défense. J’étais ce style de joueur, au junior, et je tends encore à favoriser ce type de gars, mais on essaye toujours de faire abstraction de nos propres biais.

Les erreurs sont toutefois inévitables dans ce domaine. Cela fait partie du métier. Et surtout, il faut éviter de tenter de jouer au devin.

« Dès le lendemain du repêchage, des gens demandent qui sont les gagnants, qui sont les perdants. C’est un cliché, mais ça ne sert à rien, on ne le saura pas avant trois ou quatre ans. Quand Détroit a pris Moritz Seider, les gens disaient que Détroit avait raté son coup, car le club l’avait sélectionné trop tôt. » — Une citation de Yannick St-Pierre, recruteur pour le Canadien de Montréal

Steve Yzerman, directeur général des Wings, avait alors effectivement osé sortir du consensus en choisissant un peu plus haut que prévu le grand défenseur allemand. Seider est déjà devenu un pilier de la formation du Michigan.

Quand j’ai commencé à faire de l’analyse, je me basais beaucoup sur les grandes listes publiques. Je me laissais influencer, je me disais que si tout le monde aime tel joueur, je n’ai pas le choix de le mettre haut moi aussi. Mais plus tu avances, plus tu gagnes en confiance. Ces listes ne sont pas toujours fiables , affirme-t-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En septembre 2020, Yannick St-Pierre avait par exemple placé Quinton Byfield en dehors de son top 10, une position qui détonnait par rapport au consensus. L’espoir des Kings, choisi deuxième au total, est encore très jeune, mais peine à s’imposer dans la LNH. Quant à Tim Stützle ou à Seth Jarvis, qui l’avaient épaté, ils sont des rouages importants des Sénateurs et des Hurricanes.

C’est sûr que ça paraît bien, affirme-t-il, quand on lui rappelle son classement de l’époque. Mais on peut toujours se tromper, et il est encore tôt. On va toujours se tromper, l’important c’est de plus souvent faire le bon choix que le mauvais choix.

Les dépisteurs, surtout le recruteur en chef, n’en demeurent pas moins la cible favorite des partisans, année après année. Il est bien facile de critiquer leur travail rétrospectivement, en toute connaissance de cause. Pourquoi avoir choisi Jesperi Kotkaniemi et non pas Brady Tkachuk? C'est une question qui continue de hanter les partisans du Canadien, par exemple.

Seth Jarvis faisait partie des favoris de Yannick St-Pierre avant le repêchage de 2020. Photo : AP / Karl B DeBlaker

Désormais, certains partisans intransigeants ne donnent même plus le bénéfice du doute.

Mieux informés que jamais, ils ont maintenant accès à toutes les statistiques et à des visionnements en direct de presque n’importe quelle ligue dans le monde.

Dans l’instantané, ils peuvent remettre en question la décision de prendre un jeune homme de 18 ans plutôt qu’un autre. Parfois, le soir même du repêchage, sans avoir vu jouer quiconque, seulement en se basant sur les grandes listes de prédiction.

Quand j’avais classé Byfield plus bas, j’avais tout de suite reçu des tonnes de messages d'insultes. Ça n’avait aucun rapport. On a tous des goûts différents. C’est impossible de savoir avec certitude, il faut toujours se laisser quelques années avant de tirer des conclusions.

Tracer une nouvelle voie

Le cas de Yannick St-Pierre le démontre : le travail de dépisteur a considérablement changé. Lorsqu’il a été engagé, il ne travaillait exclusivement qu’à partir de son ordinateur. Il ne se déplaçait jamais pour voir des matchs en présentiel, ce qui était considéré autrefois comme un aspect incontournable pour montrer le sérieux de sa démarche.

Sur le web, d’ailleurs, le débat fait rage. Est-ce qu’il faut donner de la crédibilité aux analystes amateurs qui s’affairent à classer les meilleurs espoirs sans pour autant avoir les pieds sur le terrain?

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Yannick St-Pierre, qui souhaite se déplacer davantage dans les amphithéâtres à compter de la saison prochaine, reconnaît que le dépistage en présentiel apporte certains avantages.

Tu as accès à plus de choses, comme comment se comportent les joueurs entre les séquences, après le sifflet, pendant la séance d’échauffement, etc. Tu as un meilleur accès au langage corporel de ces joueurs. C’est plus facile d’évaluer le patin en vrai aussi.

« Mais si tu as un bon œil pour le talent dans un aréna, tu vas aussi avoir un bon œil derrière un écran. Ça ne change pas. » — Une citation de Yannick St-Pierre, recruteur pour le Canadien de Montréal

Il existe aussi des avantages au travail à distance : moins de temps de déplacements veut dire plus de temps à regarder des matchs. Il y a des dépisteurs qui vont se rendre en Europe pour regarder un joueur, qui ne va finalement pas jouer. Il va se rattraper après en regardant des vidéos de la maison.

Je regarde plus de 1000 matchs par saison. Je ne pourrais pas me rendre à 1000 matchs, mais sur l’ordinateur c’est possible. Le volume est important. Ça compense peut-être les détails que l’on manque quand on ne peut pas être sur place.

C’est une nouvelle voie vers la LNH qui se trace, pour des personnes qui ne peuvent se déplacer d’une ville à l’autre, car elles n’en ont pas la mobilité ou les ressources nécessaires.

Yannick St-Pierre convient toutefois qu’il fait partie de l’exception, et qu’il vaut mieux se préparer un autre plan de carrière. Je suis dans un petit pourcentage. Je ne mettrais pas tous mes œufs dans ce panier-là.