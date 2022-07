Eric Radford et Vanessa James raccrochent leurs patins

Les vétérans avaient uni leurs forces en avril 2021 pour obtenir leur qualification olympique. Les deux Ontariens ont obtenu une médaille d’argent aux Internationaux d’automne en 2021 et une 12e place en Chine.

Ils ont conclu leur saison en beauté aux mondiaux.

Nous sommes très fiers de ce que Vanessa et Eric ont accompli au cours de cette saison, qui a culminé avec une médaille de bronze aux Championnats du monde , a déclaré Mike Slipchuk, directeur haute performance de Patinage Canada.

Radford et James ont connu du succès à l’échelle internationale avant d'unir leurs forces la saison dernière.

Le patineur de 37 ans faisait équipe antérieurement avec Meagan Duhamel. Le duo a connu beaucoup de succès au fil des ans. Il a remporté deux médailles d’or d’affilée aux mondiaux (2015, 2016) et a été septuple champion national de 2012 à 2018.

Radford et Duhamel ont obtenu deux médailles aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, une d’or dans l’épreuve par équipe et une médaille en couple.

Il y a près de 30 ans, à l’âge de 8 ans, j’ai commencé à patiner. Le patinage a façonné ma vie à bien des égards et m’a donné certains de mes souvenirs les plus incroyables. Je trouve drôle et inattendu de parler de la fin de ma carrière compétitive pour une deuxième fois, mais comme la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui m’ont appuyé, poussé et inspiré tout au long de ce parcours et auxquels je suis si reconnaissant , a affirmé Radford.

Représentant auparavant la France, James patinait avec Morgan Ciprès. Ils ont ensemble gagné une médaille d’or aux Championnats européens en 2019 et une de bronze aux mondiaux en 2018.

Le duo a également représenté la France à deux reprises sur la scène olympique.