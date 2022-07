L’Avalanche ne fera pas d’offre à Nicolas Aubé-Kubel

Associated Press

La personne a parlé sous le couvert de l'anonymat parce que l'équipe n'avait pas encore annoncé ses décisions au sujet des joueurs autonomes avec compensation.

Les joueurs qui ne reçoivent pas d'offres qualificatives peuvent se prévaloir de l'autonomie complète.

Aubé-Kubel, 26 ans, compte quatre saisons d'expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et a été réclamé par l'Avalanche après avoir été soumis au ballottage par les Flyers de Philadelphie en novembre. Il a inscrit 11 buts et 11 passes en 67 matchs avec l'Avalanche, mais aucun point en 14 matchs éliminatoires.

L'ancien des Foreurs de Val-d'Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a appris la décision deux jours après avoir pris part à un défilé en son honneur dans les rues de Sorel-Tracy avec la coupe Stanley.

L'Avalanche a par ailleurs annoncé des changements au sein de la direction. Le vice-président et directeur général Joe Sakic devient le président des opérations hockey, tandis que Chris MacFarland est promu au poste de directeur général.

Sakic, qui a remporté le trophée Jim-Gregory décerné au directeur général de l'année dans la LNH, a vu son équipe connaître la meilleure saison de son histoire (56-19-7, 119 points), couronnée par le titre de champion.

MacFarland, 52 ans, vient de conclure sa septième saison comme directeur général adjoint. Il a travaillé étroitement avec Sakic pour toutes les questions reliées au hockey depuis son arrivée à Denver.

Ailleurs dans la LNH, les Blue Jackets de Columbus ont refusé de faire des offres au défenseur Gabriel Carlsson et au centre Kevin Stenlund.

Carlsson n'a totalisé que 16 points, dont 2 buts, en 75 matchs répartis sur six saisons depuis qu'il a été sélectionné par les Blue Jackets au premier tour (29e au total) en 2015. Stenlund a été un choix de deuxième tour en 2015 et a amassé 11 buts et 20 points en 71 matchs en quatre saisons.