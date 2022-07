Djokovic recule au classement mondial malgré son titre à Wimbledon

Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur dimanche de son septième titre à Wimbledon et de son 21e tournoi du grand chelem, perd quatre places au classement publié lundi et pointe au 7e rang.

Le Russe Daniil Medvedev reste no 1 mondial. Il n'a pas eu le droit de jouer à l'All England Club parce que les organisateurs avaient décidé d'exclure tous les joueurs et joueuses russes et bélarusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Opposée à cette mesure des dirigeants du tournoi londonien, l'ATP avait choisi de ne pas attribuer de points au classement mondial.

Djokovic a donc perdu les 2000 unités de sa victoire de l'an dernier contre Matteo Berrettini. L'Italien, forfait cette année en raison d'une contamination à la COVID-19, perd lui aussi quatre places et se retrouve 15e.

Quant à Nick Kyrgios, battu par Djokovic en finale dimanche sur le court central, il glisse de cinq places jusqu'à la 45e.

Le principal bénéficiaire cette année est Rafael Nadal, qui s'est retiré avant sa demi-finale en raison d'une déchirure abdominale. Il gagne une place et retrouve le top 3.

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov sont respectivement 9e et 23e.

Swiatek loin devant, Jabeur recule et Fernandez s’approche du top 10

La Tunisienne Ons Jabeur, finaliste samedi, perd trois places à la WTA pour descendre à la 5e.

Son adversaire, la Kazakhe d'origine russe Elena Rybakina, reste à la 23e place mondiale, malgré ce premier titre en grand chelem.

Elena Rybakina Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Jabeur perd donc les 430 points de son quart de finale à Wimbledon en 2021, sans en gagner.

Derrière l'intouchable Polonaise Iga Swiatek, l'Estonienne Anett Kontaveit remonte à la deuxième place et la Grecque Maria Sakkari fait un bond de deux rangs pour s'installer sur la troisième marche du podium.

La Canadienne Leylah Annie Fernandez monte d’un rang et est maintenant 14e dans le monde.