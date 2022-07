Le lanceur Alek Manoah et le voltigeur George Springer ajoutés au match des étoiles

Le lanceur de 24 ans mène les partants des Jays avec neuf victoires et une moyenne de points mérités de 2,34. Manoah se classe au troisième rang de l'Américaine dans ces deux statistiques.

Manoah, qui en est à sa deuxième saison dans la MLB, participera à un premier match des étoiles.

Springer, 32 ans, en sera à sa quatrième apparition au match des étoiles. Il totalise 16 circuits cette saison, ce qui le place au deuxième échelon chez les Blue Jays, seulement derrière Vladimir Guerrero fils (19), qui sera également de la partie.

Guerrero et le receveur Alejandro Kirk ont été élus comme partant vendredi après un vote des partisans.

Une année après que Shohei Ohtani soit devenu le premier joueur de l'histoire à être choisi comme lanceur et frappeur, la vedette des Angels de Los Angeles a réalisé le tour de force à nouveau.

Ohtani a été sélectionné par les dirigeants des lanceurs de l'Américaine, deux jours après avoir été choisi par les partisans comme frappeur désigné.

Les lanceurs des Yankees de New York Clay Holmes, Gerrit Cole et Nestor Cortes ont tous percé l'alignement de l'Américaine. C'est un total de six joueurs des Yankees, avec les voltigeurs partants Aaron Judge et Giancarlo Stanton et le receveur remplaçant Jose Trevino, qui participeront au duel.

Les Astros de Houston comptent dans leur rang cinq joueurs du match des étoiles : les lanceurs Justin Verlander et Framber Valdez, le voltigeur Kyle Tucker, le frappeur désigné Yordan Alvarez et le deuxième-but Jose Altuve.

Alvarez a toutefois été placé sur la liste des blessés dimanche en raison d'une blessure à la main droite.

Les Jays, les Mets de New York et les Cardinals de St. Louis ont tous quatre joueurs qui participeront à l'affrontement.

Le voltigeur des Mariners de Seattle, Julio Rodríguez, a été la seule recrue à se tailler une place dans l'équipe. À 21 ans, il est également le plus jeune joueur à prendre part au match.

Un total de 30 joueurs participeront au match des étoiles pour une première fois.

La 92e édition du match des étoiles du baseball majeur sera disputée le 19 juillet au Dodger Stadium de Los Angeles.