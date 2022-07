Plusieurs centaines de jeunes footballeurs au camp de Benjamin St-Juste

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes adeptes du ballon ovale ont répondu présent à l’appel de Benjamin St-Juste, instigateur d’un tout premier camp de football qui s’est déroulé à Laval, sous la supervision d'entraîneurs et de joueurs tant professionnels (LCF et NFL) qu’universitaires (U Sports et NCAA). Une première édition qui rime avec réussite pour le porte-couleurs des Commanders de Washington.

Près de 500 athlètes, des filles comme des garçons âgés de 8 à 18 ans, ont pris d’assaut les installations de l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle, samedi, le sourire fendu jusqu’aux oreilles à l’idée de pratiquer leur sport de prédilection et de rencontrer le demi de coin québécois.

Benjamin St-Juste a troqué le chapeau de joueur pour celui d’entraîneur dans le cadre du camp portant le nom Retour à l’origine. La journée d’initiation et de perfectionnement au football, comprenant des volets éducatifs et d’autres axés sur les habiletés physiques, s’est amorcée tôt en matinée et s’est conclue en soirée après une programmation de plus de 12 heures.

C’était un objectif pour moi de redonner où j’ai commencé à jouer au football parce que lorsque tu es rendu à un certain niveau, chez les professionnels, je pense que c’est plus grand que seulement toi, individuellement, c’est de redonner à sa communauté pour rendre le parcours des jeunes plus facile dans le futur pour se rendre à la NFL , indique l’ancien joueur des Loups de Curé-Antoine-Labelle.

L’apprentissage et la notion de plaisir sont mis de l’avant par Benjamin St-Juste et ses acolytes, estimant que ces deux éléments sont intimement liés, peu importe l'âge ou le sport.

« Si je n’avais pas eu de fun, je ne me serais pas rendu à la NFL. Si tu joues pour n’importe quelle autre raison que l’amour du sport et pour le fun, c’est impossible que tu te rendes à un niveau aussi haut [...] Quand tu as du fun, tu apprends plus, tu compétitionnes. C’est ce que j’essaie de véhiculer à ces jeunes. » — Une citation de Benjamin St-Juste, demi de coin des Commanders de Washington

Avant d'augmenter les ressources, je crois qu'il faut d'abord croire en ces jeunes, que ce soit les parents, l'école, le programme de football. Lorsqu'un jeune veut atteindre la NFL, ça peut devenir réalité. Quand je disais que c'était mon rêve, on me répondait : “ pourquoi ne joues-tu pas au hockey? ” , renchérit-il.

Le projet d’organiser une clinique de football s’est mis à germer dans la tête de Benjamin St-Juste bien avant qu’il soit sélectionné par Washington au 3e tour (74e au total) du repêchage 2021 de la NFL.

C’est un rêve qu’il caressait déjà lorsqu’il évoluait dans les rangs universitaires américains et qu’il a pleinement accompli avec l’aide de sa garde rapprochée. Plusieurs joueurs, principalement d’anciens coéquipiers, ont fait le voyage en provenance des États-Unis afin de lui prêter main-forte.

Mehdi Abdesmad a disputé deux matchs avec les Titans du Tennessee durant la saison 2016. Photo : Twitter / Mehdi Abdesmad

Le joueur de ligne défensive Kwity Paye (Colts d’Indianapolis) ainsi que les secondeurs Jesse Luketa (Cardinals de l’Arizona) et Luiji Vilain (Vikings du Minnesota) étaient du nombre des instructeurs invités, tout comme Mehdi Abdesmad (ex-Titans du Tennessee), de retour en terrain connu à l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle.

C’est vraiment des ressources incroyables pour les jeunes. Quand j’avais leur âge, c’était YouTube. Maintenant, les jeunes ont cette chance d’être là, de poser toutes leurs questions aux entraîneurs, d’avoir une source d’inspiration réelle, d’avoir les joueurs devant eux de sorte qu’ils se disent : “ je peux devenir comme eux, je peux me rendre là plus tard parce qu’ils l’ont fait ” , explique Mehdi Abdesmad.

« Les jeunes sont curieux, ils veulent savoir comment c’était de jouer avec [le porteur de ballon] Derrick Henry! C’est sûr que pour eux, c’est quelque chose de gros, mais c’est aussi quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Il faut mettre les efforts et avoir l’encadrement pour rendre cela possible. » — Une citation de Mehdi Abdesmad, ex-joueur des Titans du Tennessee

Avant d’être des coéquipiers, ce sont mes meilleurs amis, des personnes qui ont de très bonnes valeurs, qui ont la même mentalité que moi de redonner à la communauté et aux jeunes. Ils ont compris d’où ils viennent, à quel point le parcours était difficile et comment un modèle peut changer la vie d’un jeune , enchaîne Benjamin St-Juste.

Outre ses frères d’armes, les membres de sa famille ont également contribué à la grande réussite du camp.

Pendant que sa femme Julia, jadis une athlète universitaire, enseignait des techniques de course à un groupe, Benjamin et son frère Noah entraînaient un autre bataillon, sous le regard fier du paternel Wilbert, bénévole d’un jour.

Ça me fait un petit velours, je ne peux pas vous le cacher! On est avec Benjamin, peu importe ce qu’il fait, on est avec lui. Il est rendu où il est pour ça, on a toujours été en famille, ensemble. On lui a dit de rêver grand, on le supporte. Les deux frères ont du plaisir, je suis content , s’est exprimé Wilbert St-Juste, la voix emplie de bonheur.

Des outils pour décomplexifier la NCAA

Au terme de sa carrière collégiale avec les Spartiates du Cégep du Vieux Montréal, Benjamin St-Juste a choisi d'emprunter l’avenue de la NCAA, non sans peine, ne sachant pas trop par où s’y prendre au départ pour faire son chemin jusqu’aux universités américaines.

Le principal intéressé se souvient trop bien du défi d’attirer l’attention des équipes de la NCAA, un obstacle pour les sportifs canadiens qui rêvent de poursuivre leur carrière au sud de la frontière.

Ce n’était pas facile, le recrutement [pour les équipes] de la NCAA et de la NFL est pratiquement inexistant ici, il n’y a pas vraiment de site Web qui traite du recrutement. Tu dois donc t’occuper de toi-même et voyager aux États-Unis pour participer à des camps , se remémore Benjamin St-Juste.

Le porte-couleurs des Wolverines de l’Université du Michigan (2017 et 2018) et des Gophers de l’Université du Minnesota (2019 et 2020) s’est notamment assuré d’inclure des séances d’informations sur le processus de recrutement et sur la mise en valeur. Des incontournables, selon Benjamin St-Juste.

« Je n’ai pas vraiment eu de connaissances à ce sujet, j’ai seulement connu le football, mais pas le côté éducatif pour apprendre à être un professionnel, comment me comporter, savoir quels cours suivre. D'offrir ça aux jeunes, je pense que c’est le meilleur des deux mondes. Comme ça, ils sortent du camp en ayant du fun, en compétitionnant sur le terrain, mais ils ont aussi appris de manière éducative et savent maintenant comment faire leur parcours scolaire et se rendre au prochain niveau. » — Une citation de Benjamin St-Juste, demi de coin des Commanders de Washington