Kirby Dach prêt pour un nouveau départ avec le Canadien

Dach a été acquis des Blackhawks de Chicago, jeudi soir, lors du premier tour du repêchage de la LNH, dans une transaction à trois équipes impliquant aussi les Islanders de New York.

Nous entendons des rumeurs ici et là, mais je ne m'attendais pas à être échangé. J'ai reçu l'appel environ cinq minutes avant l'annonce de la transaction, a affirmé Dach, qui est âgé de seulement 21 ans. Je suis un peu sous le choc, mais je suis excité d'arriver à Montréal. C'est une belle ville et j'aime jouer là-bas. J'ai hâte d'entendre les partisans m'encourager.

Troisième choix au total lors du repêchage de 2019, Dach a connu une saison recrue prometteuse en amassant 23 points en 64 matchs en plus d'ajouter six points en neuf duels éliminatoires. Une importante blessure au poignet subie lors d'un match préparatoire d'Équipe Canada junior a cependant retardé sa progression et même si les Blackhawks sont au cœur d'une reconstruction, son avenir à Chicago était de moins en moins certain.

« Je crois que ça va être bon pour moi d'avoir un nouveau départ et d'être le joueur que je peux devenir. J'ai l'impression que je peux être un joueur offensif et intelligent avec la rondelle, qui patine bien et qui est responsable en défensive. Je crois que je peux éclore de cette façon à Montréal. » — Une citation de Kirby Dach, joueur de centre du Canadien

Malgré sa taille imposante, Dach est reconnu pour sa mobilité, son intelligence et sa capacité à créer des jeux. Parfois muté à l'aile, il n'a peut-être pas eu toutes les occasions de se faire valoir au centre à Chicago.

Dach retire malgré tout de bons moments de son passage avec les Blackhawks, une équipe qui était composée de plusieurs joueurs ayant remporté la Coupe Stanley. Il est également impatient de travailler avec l'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, de qui il n'a entendu que de bons commentaires.

Je veux laisser le passé derrière moi. Au-delà des blessures, j'ai beaucoup appris à Chicago grâce aux vétérans et au personnel d'entraîneurs, a déclaré Dach. J'ai hâte d'avoir l'occasion de travailler avec Martin St-Louis. Il m'a envoyé un message texte pour me souhaiter la bienvenue.

Le directeur général du Tricolore, Kent Hughes, a laissé savoir que la décision de sélectionner Juraj Slafkovsky au premier échelon a été prise avant la transaction impliquant Dach, mais qu'il cherchait malgré tout à ajouter de la vitesse et de la grosseur au centre, si possible.

Nous avons eu de bonnes discussions entre nous concernant Juraj, mais nous explorions plusieurs options au centre, a dit Hughes. Nous croyons en Kirby et en son potentiel. Parfois, un changement d'environnement et d'encadrement peut aider à développer un potentiel.

Dach n'arrivera pas au camp à Montréal en territoire inconnu, alors qu'il connaît bien les défenseurs Justin Barron et Kaiden Guhle, avec qui il a joué au sein d'Équipe Canada junior.