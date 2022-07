Hicham Boufekane : réussir « l’impossible »

Tout le monde croyait que la course à pied était une discipline inatteignable pour le paranageur Hicham Boufekane. Il a tout de même décidé de relever le défi et de prouver qu’impossible ne faisait pas partie de son vocabulaire. À peine un an plus tard, il franchissait la ligne de son tout premier paratriathlon international, vendredi, à la série mondiale de Montréal disputée au Parc Jean-Drapeau.

Il a pris sa retraite de l’équipe nationale de paranatation en 2019, mais a rapidement réalisé que le sport de haut niveau lui manquait énormément. Il a commencé le vélo de route, puis l’idée de se lancer dans le triathlon lui a traversé l’esprit.

Le handicap du Montréalais réduit la mobilité et la force de ses membres, particulièrement de ses jambes, l’empêchant notamment de plier les genoux. C’est pourquoi il n’avait jamais pratiqué la course à pied jusqu’à l’année dernière.

Ç’a toujours été un peu un running gag auprès de mes amis comme quoi je ne pouvais pas courir à cause de mon handicap. Je me suis dit que j’allais le faire et même le faire à la fin d’un triathlon, donc que ce serait encore plus difficile , a raconté le Montréalais.

Boufekane a commencé lentement, mais sûrement.

« C’est sûr que c’était difficile au début, mais j’avais confiance que je pouvais le faire. Je pense que c'est une des choses qu’on vit au quotidien quand on a un handicap. Il faut savoir s’adapter et trouver des alternatives. J’avais confiance en moi. Je m’y suis mis petit à petit. Il y a à peine un an, je n’étais pas capable de courir un kilomètre sans arrêter et maintenant je compétitionne sur la scène internationale. C’est incroyable. » — Une citation de Hicham Boufekane

L'ancien paranageur s'est lancé dans le triathlon.

Il a été le 6e et dernier de sa catégorie (PTS3) à terminer la course en 1 h 35 min 25 s. Après avoir franchi l’arrivée, il s’est écroulé par terre, emporté par l’émotion.

C’était un mélange de plein de trucs. J’ai réussi à terminer ma première course internationale à domicile. Ma famille et mes amis étaient là. J’ai aussi vraiment bien géré mon énergie pour avoir tout donné à la fin, alors c’était un peu tout ça. C’était beaucoup d’émotions et de fierté. Avoir des encouragements de nos proches en direct, c’est vraiment spécial. Le fait que ma première course internationale soit à domicile, c’était magique , a confié le Québécois.

Il n’avait pas d’objectif de résultat en cette première expérience internationale sur le circuit Gilles-Villeneuve. Il souhaitait surtout terminer sa course selon le plan qu’il avait établi avec son équipe d’entraînement.

Il savait qu’il avait l’avantage sur ses adversaires à la natation. Comme prévu. Il a été le 2e à sortir du bassin olympique, derrière le Néerlandais Nico Van Der Burgt qui a finalement été disqualifié.

Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience. C’est vraiment de l’apprentissage au quotidien. C’était la première fois que je coursais vraiment. Ç’a super bien été, même qu’à un certain moment ça allait encore mieux que je pensais. Je me demandais même ce qui se passait. C’était super. Je pense que je n’aurais pas pu demander mieux , a dit Boufekane, qui connaissait bien le parcours.

Un amoureux des défis

Il n’a jamais été offusqué par la réaction de son entourage quand il leur a dit qu’il se mettait au triathlon. Il a plutôt vu le scepticisme des gens comme une motivation supplémentaire.

Hicham Boufekane à la natation Photo : Pierre Paradis

« Le monde n’y croyait pas. Ils me disaient : "vas-tu vraiment le faire?" Ça m’a encore plus motivé. Je pense que, maintenant, ils sont juste super contents pour moi. Ils sont contents de voir que j’ai trouvé un nouveau sport pour m’épanouir et réaliser mes rêves. » — Une citation de Hicham Boufekane

Parlant de rêve, Boufekane n’a pas mis de croix sur ses ambitions paralympiques. Il n’est pas parvenu à se qualifier en paranatation, mais la flamme est toujours là.

J’espère poursuivre jusqu’aux Jeux paralympiques. Depuis que je suis tout petit, c’est mon rêve et je n’ai clairement pas laissé tomber ce rêve en prenant ma retraite de la paranatation. Paris, c’est vraiment tôt. Je ne m’interdis pas de rêver. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais plus objectivement, pourquoi pas les Jeux de Los Angeles en 2028? Ça va prendre beaucoup de travail et de la patience, mais on verra où cette aventure-là me mène , a-t-il avoué.

En effet, le triathlon étant un sport à développement tardif, Boufekane pourrait s’offrir une belle deuxième carrière sportive. Âgé de seulement 24 ans, il était le plus jeune de sa catégorie aujourd’hui, et de loin. Son plus jeune concurrent célébrait ses 30 ans cette année et le doyen de sa catégorie a 48 ans.

Trois médailles pour l’unifolié

Stefan Daniel (centre) sur le podium Photo : Pierre Paradis

Le Canadien Stefan Daniel a une fois de plus décroché l’or chez les PTS5, les athlètes atteints du plus petit niveau de handicap en triathlon. Il a triomphé en 59 min 10 s, devant l’Américain Chris Hammer (1:00:13). Le Portugais Filipe Marques (1:00:20) a pris le 3e rang.

Daniel, de Calgary, ne cesse de se démarquer sur la scène internationale. Il est monté sur le podium de toutes les compétitions internationales auxquelles il a pris part depuis le début de la saison 2022. Aux Jeux de Tokyo, en 2021, il était monté sur la troisième marche du podium.

Chez les femmes, Kamylle Frenette a remporté la médaille d’argent (1:09:45) dans la catégorie PTS5. Elle a été devancée par l’Américaine Grace Norman (1:05:45). La Française Gwladys Lemoussu (1:12:24) s’est emparée du bronze.

Frenette est aussi une habituée du podium. En 2022, elle a déjà accumulé trois médailles internationales. Aux derniers Jeux paralympiques, elle avait terminé 4e.

Je suis contente d’avoir pu disputer l’épreuve à Montréal aujourd’hui. Mon copain et des amis étaient là pour m’encourager. Le parcours était beau. C’était vraiment une belle journée , a-t-elle commenté.

Kamylle Frenette Photo : pierre paradis

Les dernières années ont été très mouvementées pour la Néo-Brunswickoise. Elle terminait ses études en pharmacie en même temps de s’entraîner pour ses premiers Jeux paralympiques et d’aider à la campagne de vaccination pour la COVID-19.

Je n’aime pas mettre mes œufs dans le même panier. C’est sûr que ça faisait des journées occupées parfois, mais c’était bien de faire autre chose que seulement m’entraîner. J’étais contente de participer à l’effort collectif. Ça me faisait aussi penser à autre chose que le report des Jeux , a raconté la triathlonienne de 26 ans.

Maintenant graduée, elle est officiellement pharmacienne et peut se concentrer sur sa préparation pour les Jeux de Paris.

C’est sûr que je veux me qualifier. J’aimerais faire un podium aussi là-bas , a-t-elle affirmé.

Dans la catégorie des athlètes en fauteuil roulant, l’Ontarienne Leanne Taylor (1:12:40) a gagné la médaille de bronze à la suite de la disqualification de la Brésilienne Jessica Ferreira, qui est tombée de son fauteuil de course à quelques mètres de la ligne d’arrivée.

L’Australienne Lauren Parker a été la plus rapide en 1:05:08 et l’Américaine Kendall Gretsch (1:11:50) s’est classée 2e.

Taylor s’est mise au paratriathlon durant sa réhabilitation. Elle a perdu l’usage de ses jambes lors d’un accident de vélo, en 2018. Durant son séjour à l'hôpital, elle a reçu la visite d’athlètes paralympiques qui l’ont inspirée et lui ont prouvé qu’elle pouvait encore rêver.