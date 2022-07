Tony DeAngelo est cédé aux Flyers de Philadelphie

Les Hurricanes de la Caroline recevront des choix de deuxième, troisième et quatrième tours répartis sur les trois prochaines années. Ils ont aussi laissé aux Flyers un choix de septième tour.

Le gardien Ville Husso à Détroit

Le manège des gardiens s'est poursuivi tôt dans la deuxième journée du repêchage de la LNH. Les Red Wings de Détroit ont acquis le gardien Ville Husso des Blues de St. Louis contre un choix de troisième tour, avant de lui accorder immédiatement une prolongation de contrat de trois saisons.

Ville Husso et Connor McDavid Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Pour leur part, les Devils du New Jersey ont fait l'acquisition de Vitek Vanecek et d'un choix de deuxième tour des Capitals de Washington en échange de choix de deuxième et troisième tours.

Husso, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation mercredi, touchera un salaire moyen annuel de 4,75 millions de dollars.

Il partagera le filet avec Alex Nedeljkovic.

Husso a aidé les Blues à se qualifier pour les séries éliminatoires avec un dossier de 25-7-6 la saison dernière. Il a maintenu une moyenne de buts accordés par match de 2,56 et un taux d'efficacité de ,919. Le Finlandais de 27 ans a ainsi ravi le poste de gardien partant à Jordan Binnington.

Cependant, Husso a vite perdu ce titre lors des séries, cédant à son tour le filet à Binnington. Les Blues ont été éliminés en six rencontres par l'Avalanche du Colorado au deuxième tour.

Pour sa part, Vanecek a compilé un dossier de 20-12-6 avec une moyenne de 2,67 et un taux d'efficacité de ,908 avec les Capitals en 2021-2022.

Son contrat arrive à échéance mercredi et le Tchèque de 26 ans deviendra joueur autonome avec compensation.

Jeudi, le gardien Marc-André Fleury a signé une prolongation de contrat de deux saisons avec le Wild du Minnesota. Pour leur part, les Maple Leafs de Toronto ont échangé le gardien Petr Mrazek aux Blackhawks de Chicago afin de dégager de l'espace dans leur masse salariale.