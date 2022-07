Owen Beck, choix du Canadien au début du 2e tour du repêchage

Après les feux d'artifice du premier tour qui a vu le Slovaque Juraj Slafkowsky damer le pion à Shayne Wright comme premier de la cuvée de 2022, les 32 équipes procéderont à la sélection de 193 autres joueurs parmi les candidats de 18 ans ou plus.

Après son coup d'éclat d'ouverture et sa sélection d'un second Slovaque au 26e rang, le défenseur Filip Mesar, le Canadien de Montréal a lancé le bal avec le tout premier choix du deuxième tour. Il a sélectionné au 33e échelon le centre Owen Beck. À sa première saison dans les rangs juniors, il a amassé 51 points en 68 matchs.

Le Tricolore a ensuite utilisé le 62e choix pour jeter son dévolu sur Lane Hutson, un défenseur issu du programme de développement national des États-Unis. De retour au micro pour la 75e sélection, Kent Hughes a choisi le centre Vinzenz des 67s d'Ottawa. Avant la fin de la troisième ronde, le Canadien invitait à sa table le défenseur suédois Adam Engström (92e).

Montréal parlera aussi aux 98e, 127e et 128e rang (4e tour). Les choix les plus anonymes viendront durant les trois dernières séances avec de possibles appelés en 130e, 162e, 194e et 216e positions.

2e tour (équipes canadiennes en gras)

33. Montréal - Owen Beck, centre, Steelheads de Mississauga, (OHL)

34. San José (de l'Arizona) - Cameron Lund, centre, Université du Masschussetts

35. Seattle - Jagger Firkus, ailier droit

36. Arizona (de Philadelphie) - Artem Duda, défenseur

37. Washington - Ryan Chesley, défenseur

38. Toronto (de Chicago) - Fraser Minten, centre

39. Chicago (d'Ottawa) - Paul Ludwinski, centre

40. Détroit - Dylan James, ailer gauche

41. Buffalo - Topias Leinonen, gardien

42. Anaheim - Noah Warren, défenseur, Olympiques de Gatineau

43. Arizona (de San José) - Luca Del Bel Belluz, centre

44. Columbus - Mattias Havelid, défenseur

45.New Jersey (des Capitals) - Seamus Casey, défenseur

46.Minnesota (de l'Arizona) - Hunter Haight, centre

47. Vegas - Matyas Sapovaliv, centre

48. Seattle (de Nashville) - Jani Nyman, ailier droit

49. Dallas - Christain Kyron, défenseur

50. Los Angeles - Jack Hughes, centre

51. Detroit (de Washington) - Dmitri Buchelnikov, ailier gauche

52. Anaheim (de Pittsburgh) - Tristan Luneau, défenseur, Olympiques de Gatineau

53. Boston - Matthew Poitras, centre

54. Winnipeg (de St. Louis via les Rangers) - Elias Salomonsson, défenseur

55. Minnesota * - Rieger Lorenz, ailier gauche

56. Chicago (du Minnesota) - Ryan Greene, centre

57. Seattle (de Toronto) - Niklas Kokko, gardien

58. Calgary - Topi Ronni, centre

59. Caroline - Gleb Trikozov, ailier gauche

60. Seattle (de la Floride via Calgary) - David Goyette, centre, Wolves de Sudbury

61. Montréal (d'Edmonton) - Lane Hutson, défenseur, Programme développement USA

62. Rangers de New York - Adam Sykora, ailier gauche

63. Ottawa (de Tampa Bay) - Filip Nordberg, défenseur

64. Islanders de New York (du Colorado) - Calle Odelius, défenseur

Équipes canadiennes (rondes 3 à 7) Canadiens de Montréal 75e Vinzenz Rohrer, centre

92e Adam Engström, défenseur, Suède Sénateurs d’Ottawa 72e Oskar Petterson, ailier droit

87e Tomas Hamara, défenseur Maple Leafs de Toronto 95e Nicholas Moldenhauer, ailier droit Jets de Winnipeg 77e Danil Zhilkin, centre Canucks de Vancouver 80e Elias Pettersson, défenseur