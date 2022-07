Suite du repêchage de la LNH

Après les feux d'artifice du premier tour qui a vu le Slovaque Juraj Slafkowsky damer le pion à Shayne Wright comme premier de la cuvée de 2022, les 32 équipes procéderont à la sélection de 193 autres joueurs parmi les candidats de 18 ans ou plus.

Après son coup d'éclat d'ouverture et sa sélection d'un second Slovaque au 26e rang, le défenseur Filip Mesar, le Canadien de Montréal lancera à nouveau le bal avec le tout premier choix du deuxième tour, le 33e au total.

Le Tricolore pourra ensuite s'exprimer au 62e rang, aux 75e et 92e (3e tour), ainsi qu'aux 98e, 127e et 128e (4e tour). Les choix les plus anonymes viendront durant les trois dernières séances avec des appelés en 130e, 162e, 194e et 216e positions.

2e tour (équipes canadiennes en gras)

33. Montréal

34. San José(de l'Arizona)

35. Seattle

36. Arizona (de Philadelphie)

37. New Jersey

38. Toronto (de Chicago)

39. Chicago (d'Ottawa)

40. Détroit

41. Buffalo

42. Anaheim

43. Arizona (de San José)

44. Columbus

45. San José (des Islanders via l'Arizona)

46. Washington (de Winnipeg)

47. Minnesota (de Vancouver via l'Arizona)

48. Vegas

49. Seattle (de Nashville)

50. Dallas

51. Los Angeles

52. Detroit (de Washington)

53. Anaheim (de Pittsburgh)

54. Boston

55. Winnipeg (de St. Louis via les Rangers)

56. Minnesota *

57. Chicago (du Minnesota)

58. Seattle (de Toronto)

59. Calgary

60. Caroline

61. Seattle (de la Floride via Calgary)

62. Montréal (d'Edmonton)

63. Rangers de New York

64. Ottawa (de Tampa Bay)

65. Islanders de New York (du Colorado)

* Choix no 56 : sélection compensatoire additionnelle, car le Wild n'a pas réussi à mettre sous contrat son choix de premier tour en 2018, Filip Johansson.