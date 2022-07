Guanyu Zhou a craint d’être coincé dans une voiture en flammes à Silverstone

J'ignorais où j'étais puisque la voiture était à l'envers, mais j'ai immédiatement senti qu'un liquide s'écoulait. J'ignorais s'il venait de mon corps ou de la voiture, a d'abord raconté le Chinois. Je savais que si un incendie éclatait, alors ce serait difficile de sortir de l'habitacle, donc j'ai éteint le moteur et j'ai su que tout irait bien.

Le pilote de 23 ans, qui fait partie de l'équipe Alfa Romeo, est revenu jeudi sur le moment angoissant où il a dû patienter avant d'être extrait de sa monoplace à la suite d'un spectaculaire accrochage au départ du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne.

La voiture s'est retrouvée entre une clôture et une barrière de pneus au premier virage, et les équipes de secours ont éprouvé des ennuis à le rejoindre.

Alors qu'il redoutait qu'un incendie éclate à tout moment, Zhou a indiqué qu'il s'accrochait de toutes ses forces afin d'empêcher que sa tête cogne contre le rebord de son habitacle, sans trop savoir dans quelle position il se trouvait.

Cet accident a entraîné l'interruption immédiate de la course à Silverstone, après que sa voiture Alfa Romeo eut effectué un tonneau avant de glisser au travers d'un bac à graviers en direction d'une barrière de pneus. Puis, elle a sauté au-dessus pour terminer sa course contre une clôture métallique.

La monoplace a glissé sur le halo de sécurité, un dispositif installé au-dessus de l'habitacle. Le casque de Zhou s'est quand même retrouvé à quelques centimètre du bitume.

J'ai subi quelques ecchymoses, mais tout était rentré dans l'ordre le lendemain. J'ignore comment j'ai pu m'en sortir aussi bien, a poursuivi Zhou, à l'aube du Grand Prix d'Autriche ce week-end. C'est bien d'être ici, surtout après une si courte période. Je n'ai pas le temps de penser à l'accident, à me questionner sur ce qui s'est produit, je dois poursuivre mes préparatifs... Si j'avais été en pause estivale, ç'aurait été terrible, car je me serais passé l'accident en boucle dans ma tête.

Le principal intéressé a d'ailleurs terminé son processus de réflexion au sujet de l'accident très rapidement.

J'étais content d'obtenir une journée de congé le lendemain, avant de retourner voir le médecin pour une batterie de tests. Je n'étais pas préoccupé, a-t-il mentionné. Parfois, il faut du temps et l'aide de ton entourage pour traverser une situation, mais cette fois-ci ça n'a pas été nécessaire.

Zhou avait même hâte à la course sprint de vendredi au Red Bull Ring.

« Je n'ai aucune crainte. J'ai pris du recul, calmement, avant de regarder les photos de l'accident, parce que la voiture était complètement tordue. Je me souviens d'avoir encaissé un puissant choc, avant d'effectuer un tonneau et de glisser à bonne vitesse, la tête à l'envers, dans le bac à graviers... C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je me dirigeais vers la barrière de pneus. »