CONCACAF: des Haïtiennes discrètes, accrocheuses et résilientes

Monopolisant l'attention des médias, l'icône américaine Megan Rapinoe célébrait sans tabou en zone mixte lundi la parité salariale homme-femme dans le soccer aux États-Unis, arrachée de haute lutte par les championnes du monde en titre. On joue en sachant qu'on va gagner plus , a-t-elle lancé.

Nous plaisantons au sujet de l'argent, mais c'est l'une des manières par laquelle la société te fait savoir ce que chacun vaut , a ajouté Pinoe avec cette manière décomplexée d'aborder les questions financières que l'on prête au peuple américain.

Les Américaines venaient de battre les Haïtiennes 3-0 en match d'ouverture d'un tournoi de la CONCACAF dont les vainqueurs empocheront des billets pour la Coupe du monde de 2023 et les Jeux olympiques de 2024.

Dans sa sécheresse, le score ne dit rien des moments où David a bousculé Goliath, quand les Haïtiennes ont eu l'occasion de faire un bras d'honneur aux logiques sportives, économiques, politiques. Elles nous ont surpassées en certaines occasions , a résumé Rapinoe.

Dans l'adversité constante

Qui sont ces joueuses issues du pays le plus pauvre des Amériques, dont la force créative des peintres et des écrivains n'a d'égale que la violence de l'histoire, avec pour dernier épisode l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a un an jour pour jour jeudi?

Un pays dont des milliers de ressortissants passent ces derniers mois par Monterrey, justement, et le nord du Mexique, avec l'espoir fou d'émigrer aux États-Unis pour fuir la violence et la misère.

Pour les Haïtiennes, ce n'est pas facile de jouer au football , confirme la capitaine des Grenadières , Nerilia Mondesir, qui vient de prolonger à Montpellier (D1 française), désormais sa deuxième famille .

Les occasions sont rares, nous devons faire des sacrifices comme laisser notre pays, notre famille , ajoute timidement l'attaquante de 23 ans, qui a rejoint la France en 2017.

Dans les équipes professionnelles, il faut travailler bien plus que les joueuses d'autres pays. Nous n'arrivons pas avec les mêmes qualités , poursuit l'attaquante, qui a fini par se faire une place au soleil dans le sud de la France, avec son premier doublé contre Guingamp en mars.

Vedette dans son pays, Nerigoal a ouvert la voie à d'autres Haïtiennes vers la France ou les États-Unis, comme la toute jeune gardienne Lara Sophia Larco, 19 ans, qui étudie et évolue en Floride (Sunrise Prime).

Elles commencent à émerger un petit peu , affirme l'entraîneur français Nicolas Delepine. On a entre 14 et 15 joueuses qui sont professionnelles dans les championnats européens. Et puis, on a de jeunes talents en Haïti.

Survivre au scandale

À Port-au-Prince, ces jeunes pousses disposent d'un Centre technique national, installé dans une propriété de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, d'après la presse haïtienne.

Les Haïtiens sont passionnés par le foot , confirme l'ex-entraîneur des Grenadières Laurent Mortel dans un récent portrait de Nerigoal écrit par la revue SoFoot.

Les filles sont considérées comme une fierté. Quand vous prenez le bus après le match, il y a une foule autour. Parfois, c'est même dur de rentrer dans le bus, car beaucoup de monde veut approcher les joueuses.

Adulées, les Haïtiennes ont dû surmonter le traumatisme des abus sexuels que certaines très jeunes joueuses affirment avoir subi. L'ex-président de la Fédération Yves Jean-Bart et son vice-président chargé des arbitres Rosnick Grant ont été bannis à vie par la Fédération internationale (FIFA).

Ils sont accusés d'abus de pouvoir et de viols sur plusieurs joueuses, y compris des mineures, au Centre technique national, largement financé par la même FIFA.

L'affaire a été révélée par le journal britannique The Guardian, et relayée par une enquête de la FIFA et des alertes de l'organisation de défense des droits de la personne Human Right Watch (HRW).

Ma chance de jouer à l'étranger dépendait du fait de coucher avec le président , a dit une jeune joueuse à HRW.

Je suis tellement heureuse que Dadou [surnom de l'ex-président, NDLR] ne puisse plus abuser de son pouvoir et nous empêcher de réaliser nos rêves , a aussi témoigné une membre de l'équipe nationale.

Ce jeudi, les Haïtiennes rêvent de battre les Mexicaines.