La nageuse Mary-Sophie Harvey raconte avoir été droguée lors des Mondiaux

Dans sa publication, Mary-Sophie Harvey explique n'avoir aucun souvenir d'une fenêtre de quatre à six heures lors de la dernière soirée des Mondiaux à Budapest (soit samedi le 25 juin pour les épreuves de natation), où elle a remporté le bronze au relais 4 x 200 m. Elle se souvient seulement d'être complètement perdue à son réveil, avec le gérant et le médecin de son équipe à son chevet.

Nous sommes au courant d'un incident qui est survenu la nuit avant le départ de l'équipe de Budapest, a déclaré le porte-parole de Natation Canada Nathan White dans un courriel à La Presse canadienne. Dès que l'équipe a pris conscience de la situation, Mary a reçu un excellent traitement médical de notre médecin sur le site, et a été autorisée à rentrer chez elle.

L'équipe est en contact avec Mary depuis son retour et nous lui offrons notre soutien. Nous continuons de récolter de l'information et son dossier a été transmis à notre officiel indépendant du Sport sécuritaire, a poursuivi le porte-parole.

Dans sa publication, l'olympienne dit qu'elle a débattu si elle devait rendre sa situation publique ou non, mais ces situations arrivent malheureusement trop souvent pour rester silencieuse .

J'ai appelé une de mes bonnes amies sachant que sa mère est médecin, pour qu'elles puissent me guider, continue-t-elle. Je suis allée à l'hôpital où j'ai été rencontrée par des médecins et des psychologues. Ils m'ont fait passer des tests et m'ont traité du mieux qu'ils ont pu. Ils m'ont dit que ça arrivait plus souvent qu'on pense et que j'étais chanceuse, d'une certaine façon, de m'en être seulement sortie avec une entorse à une côte et une légère commotion. Ça m'a aidé à guérir certaines de mes peurs, mais malheureusement pas toutes mes peurs.