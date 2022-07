Les Alouettes congédient Khari Jones, Danny Maciocia descend derrière le banc

L'organisation a aussi limogé le coordonnateur défensif Barron Miles. Noel Thorpe lui succédera à ce poste, lui qui a déjà occupé ces fonctions à Montréal de 2013 à 2017.

Ce genre de décision est toujours difficile à prendre, mais elle était nécessaire à nos yeux. Il valait mieux la prendre tôt dans la saison, alors qu’il reste encore du temps, a affirmé le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes, Danny Maciocia. Nous remercions Khari Jones et Barron Miles pour leur travail, et nous leur souhaitons la meilleure des chances dans le futur.

Les Alouettes (1-3) n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre premiers matchs cette saison, le 23 juin dernier, qui a toutefois été leur seul rencontre tenue jusqu'ici dans leur domicile au stade Percival-Molson. Samedi dernier, les Alouettes ont été corrigées par les Roughriders de la Saskatchewan, 41-20, en étant à nouveau limitées à un seul touché offensif.

L'équipe profitait d'une semaine de congé cette semaine et le prochain match de la formation aura lieu le 14 juillet à Montréal, face à Edmonton.

Khari Jones était devenu entraîneur des Alouettes une semaine avant le début de la saison 2019 après le départ surprise de Mike Sherman. Il aura cumulé une fiche de 18 victoires et 18 défaites à la barre des Alouettes, la saison 2020 étant annulée en raison de la pandémie et celle de 2021 ayant été réduite à 14 matchs.

Directeur général du club depuis janvier 2020, Danny Maciocia dirigera les Alouettes pour la première fois après avoir fait partie de l'équipe d'adjoints de 1996 à 2001.

Après s'être joint aux Eskimos d'Edmonton en 2002 comme coordonnateur offensif, il a ensuite dirigé l'équipe albertaine comme entraîneur-chef de 2005 à 2008 avant de laisser tomber ce chapeau pour être le directeur général de 2008 à 2010. Après son congédiement, il a pris la tête du programme des Carabins de l'Université de Montréal de 2011 à 2020.