Selon le New York Times, ce dernier a perdu la vie d’une encéphalopathie traumatique chronique (ETC), ce qui serait une première dans la ligue.

Ce type de maladie dégénérative est plus souvent décelée dans les sports de contact comme le hockey ou la boxe, mais surtout dans la NFL. On y compte plus de 300 cas.

Sauf que le soccer peut aussi être un sport à risque, surtout lorsque vous êtes exposés, depuis tout petit, à utiliser votre jeu de tête pour vous exprimer en tant que défenseur, par exemple.

Ayant moi-même décidé d’arrêter ma carrière à la suite de nombreuses commotions, je me suis souvent demandé quelles pouvaient être les conséquences des nombreux coups reçus à la tête sur notre santé mentale.

Il est extrêmement difficile pour un joueur, à qui on a répété depuis tout jeune qu’il ne faut jamais rien lâcher, de quitter le terrain lorsqu’on ressent des douleurs à la tête.

C’est d’ailleurs ce que vient de déclarer cette semaine l’international sénégalais Sadio Mané, qui a lui aussi subi d’importants chocs à la tête durant sa carrière, comme lors des phases éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) face au Cap-Vert en 2015.

Pour moi, il était important de jouer la CAN. Je pouvais même y laisser ma vie! On s’est réuni pendant une heure et je leur ai dit faites-moi un contrat que je vais signer pour dire que, si je meurs, c’est de ma faute , a-t-il dit.

Ces propos peuvent en premier lieu mettre en lumière le patriotisme d’un joueur, qui veut tout faire pour aider son équipe à remporter un titre... même y laisser sa vie.

Il met aussi en évidence le besoin d’accompagner au mieux les joueurs dans une décision juste et objective, dans le but de privilégier leur santé avant tout.

J’ai très souvent eu le même raisonnement que Sadio Mané durant ma carrière, lorsque je recevais de violents coups à la tête durant les matchs.

Maxim Tissot, ancien joueur de l'Impact, était mon voisin lorsque j'ai commencé ma carrière à Montréal. Il a été l’un des premiers à m’alerter sur les dangers des commotions cérébrales.

Il n’était pas médecin ni étudiant en médecine, mais lorsqu’il venait frapper à l’improviste à ma porte, qu’il me voyait seul, les lumières éteintes, les rideaux tirés et que j’avais du mal à me lever du canapé après des chocs reçus lors de matchs au stade Saputo, il me faisait réaliser à quel point il était important pour moi de sortir du déni, et d’en parler aux médecins lorsque ça n’allait pas.

Ce sont ses mots, entre autres, qui m’ont permis de m’informer davantage à l’époque sur les commotions cérébrales, car il y avait très peu de prévention à ce sujet en Europe.

Pour moi, les maux de tête et la douleur faisaient juste partie du métier. On doit serrer les dents et montrer qu’on est un homme fort, capable d’encaisser les coups sans pleurnicher.

Aujourd’hui, en 2022, je pense qu’il est important d’accentuer la prévention, même si de gros progrès ont été faits depuis. Nos jeunes doivent entendre qu’on n’est pas un lâche si l’on doit sortir du terrain pour cause de douleurs à la tête.

Au contraire, c’est faire preuve de maturité et d’altruisme envers ses coéquipiers. J’ai eu la chance d’avoir de bonnes personnes autour de moi pour me conseiller au mieux, afin d’écouter mon corps et de plonger dans l’après-carrière en bonne santé, grâce à leurs mots.

J’écris aujourd’hui avec mes propres mots, en espérant toucher ces joueurs, que vous applaudissez sûrement chaque semaine au stade, qui sourient en entrevue, mais qui souffrent peut-être en silence.