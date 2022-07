Mike Grier devient le premier Afro-Américain nommé DG dans la LNH

Grier était jusque-là conseiller aux opérations hockey pour les Rangers de New York après avoir été entraîneur adjoint avec les Devils du New Jersey et dépisteur pour les Blackhawks de Chicago.

Il succède à Doug Wilson qui a quitté l'organisation en avril, pour des raisons de santé, après 19 années dans la chaise de DG.

Grier, un natif de Détroit, qui a grandi au Massachusetts, a joué 14 saisons dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton, les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo et les Sharks.

En 1060 matchs, de 1996 à 2011, il a inscrit 162 buts et 221 aides. Il a aussi disputé 101 rencontres éliminatoires au cours desquelles il a amassé 28 points, dont 14 buts.

Grier avait été sélectionné par Edmonton au neuvième tour du repêchage de 1993, soit au 219e rang. Il portait alors les couleurs de l'Université de Boston.

Il suit les traces de son frère Chris qui est DG des Dolphins de Miami depuis 2016.

Le nouveau patron des Sharks a beaucoup de pain sur la planche pour remettre l'équipe californienne sur la bonne voie. Elle n’a pas participé aux séries ces trois dernières saisons, une première dans l’histoire de la franchise.

Il devra engager un nouvel entraîneur-chef pour succéder à Bob Boughner, congédié la semaine dernière par le DG intérimaire Joe Will.

Grier viendra d’abord à Montréal où se tient le repêchage amateur jeudi et vendredi. Les Sharks détiennent le 11e choix du premier tour.