L’ascension de Nick Kyrgios, entre controverses et coups d’éclat

En 2014, il est un parfait inconnu de 19 ans lorsqu'il stupéfie le monde du tennis en battant Rafael Nadal, alors no 1 mondial, pour atteindre les quarts de finale de Wimbledon.

S'il n'a pas vraiment confirmé depuis avec ses résultats, il s'est façonné l'image d'un joueur colérique et clivant, qui collectionne les amendes. Au point d'éclipser son énorme talent et de laisser sans réponse la sempiternelle question de savoir s'il pourra enfin atteindre un jour son plein potentiel.

Nick est un joueur qui a un énorme talent et qui pourrait gagner des tournois majeurs ou se battre pour la place de no 1 au classement mondial , résume Nadal.

Ce n'est pas un mauvais gars, mais il manque de respect pour le public, son adversaire et lui-même , assure l'Espagnol.

Chargement de l’image Nick Kyrgios et Rafael Nadal Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Le Grec Stefanos Tsitsipas, que Kyrgios a battu au troisième tour à Wimbledon à l'issue d'un match houleux durant lequel l'Australien a notamment réclamé la disqualification de son adversaire, va plus loin : C'est un tyran , affirme-t-il.

Même son compatriote Pat Cash ne le supporte plus : Avec lui, c'est un véritable cirque. Il a amené le tennis vers les pires bassesses en termes de fair-play, de tricherie, de manipulation, de violences verbales, de comportements agressifs envers les arbitres , a regretté Cash sur la BBC.

Andrew Bulley, lui, se souvient d'un tout autre Kyrgios : il était petit, joufflu et énergique lorsqu'il a commencé ses cours de tennis à quatre ans avec son frère et sa sœur aînés.

Il a toujours été meilleur que ses camarades, se souvient son premier entraîneur, mais il n'avait rien de spécial . Jusqu'à ce qu'une poussée de croissance au début de l'adolescence fasse de Kyrgios un joueur de grande taille doté d'un service explosif, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs dans ce secteur.

Alors que la plupart des enfants sous la conduite de Bulley s'entraînaient sagement, Nick était toujours en train d'expérimenter, ce que vous pouvez voir quand il joue, il a toujours quatre ou cinq options prêtes à l'emploi .

Mais il perdait aussi patience lors d'une exercice trop facile ou trop difficile.

En 2013, à l'âge de 18 ans, Kyrgios devaient no 1 mondial chez les juniors en remportant notamment le titre en simple aux Internationaux d’Australie, pour la plus grande joie de son père Giorgos, né en Grèce, et de sa mère Norlaila, une Malaisienne, qui insistent beaucoup sur la discipline et le travail.

Mais dans sa famille, il n'est pas le premier à sortir des sentiers battus : sa mère Norlaila est née au sein de la famille royale de l'état malais de Selangor, mais a renoncé à son titre lorsqu'elle s'est installée en Australie.

Depuis son avènement sur le circuit mondial, Kyrgios, passionné de basket et partisan inconditionnel des Celtics de Boston en NBA, n'a pas eu d'entraîneur. Et il ne semble toujours pas favorable à l'idée, préférant s'entourer d'amis et de sa petite amie du moment, un rôle longtemps tenu par la joueuse Ajla Tomljanovic, qualifiée elle-aussi pour les quarts de Wimbledon.

Je ne pense tout simplement pas qu'un coach soit prêt pour moi et je veux lui épargner cela, car sinon ce serait un cauchemar , affirme le natif de Canberra.

Je n'aime pas écouter les conseils, pour être tout à fait honnête , résume-t-il.

Chargement de l’image Nick Kyrgios Photo : Getty Images / Jack Thomas

Depuis ses débuts sur le circuit en 2013, Kyrgios, 40e mondial, n'a remporté que six titres, le dernier en 2019 à Washington, mais a déjà payé plus de 545 000 dollars canadiens d'amendes pour des infractions telles que le manque d'effort lors d'un match, des raquettes fracassées, des crachats en direction des spectateurs et le jet d'une chaise sur le court.

Le signe d'un mal-être qui l'a poussé à avoir des pensées suicidaires, à s'être drogué et automutilé en 2019, avait-il révélé dans un message Instagram.

Je me regarde dans le miroir tous les jours, et je sais que je suis en paix avec moi-même , a-t-il plus récemment déclaré à ABC News.