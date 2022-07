Sept athlètes québécois seront en action aux mondiaux d’athlétisme

Andre De Grasse, Damian Warner et Mohamed Ahmed, grandes vedettes des Jeux olympiques de Tokyo, seront à l’œuvre au grand plaisir des amateurs d’athlétisme.

Le Québec sera bien représenté avec sept athlètes, le deuxième total de son histoire.

Charles Philibert-Thiboutot (1500 et 5000 m), Jean-Simon Desgagnés (3000 m steeple), Elissa Legault (marathon), Will Paulson (1500 m), Micha Powell (4 x 400 m), Aiyanna Stiverne (400 m et 4 x 400 m) et Catherine Léger (200 m) fouleront tous la piste du Hayward Field.

L’entraîneur du Rouge et Or de l’Université Laval, Félix-Antoine Lapointe, qui sera avec l’équipe canadienne à Eugene, a accepté de répondre à 10 questions sur les mondiaux.

Q. Sept athlètes du Québec seront en Oregon, le deuxième contingent en importance de l’histoire. Est-ce signe que l’athlétisme québécois est en santé?

R. Oui, absolument. Depuis quelques années, c'est un de nos objectifs à la Fédération québécoise d'athlétisme d'améliorer notre bilan. On espère que ça va pouvoir se transposer jusqu'aux Jeux olympiques de Paris. C'est un bon point de départ parce que normalement ces sept athlètes-là vont toujours être actifs et pourront atteindre leur sommet de performance dans deux ans. C'est un pas dans la bonne direction parce qu’aux Jeux de Tokyo, ça avait été une déception avec un seul Québécois dans l'équipe.

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les Championnats du monde du 15 au 24 juillet. Ne manquez rien de l'action avec la description de Michel Chabot et l'analyse de Nils Oliveto et de Bruny Surin.

Q. Les dernières années ont été difficiles pour Charles Philibert-Thiboutot, mais il semble être de retour en forme avec de bons résultats dernièrement. Qu’est-ce qui a fonctionné pour lui?

R. Si on veut y aller avec une histoire courte, c'est qu'il a été capable de rester en santé, donc d'éviter les blessures. On a trouvé une formule à l'entraînement auquel il réagit bien. Donc, je dirais que c'est ça la principale raison pour expliquer ses succès, les adaptations qu'on a faites à l'entraînement pour être sûr de minimiser les chances de blessure. Notamment en étant flexible sur le volume d’entraînement.

Charles Phillibert-Thiboutot Photo : bernard brault/athletics canada / Bernard Brault/Athlétisme Canada

Q. Philibert-Thiboutot est qualifié pour les 1500 et 5000 m, une nouvelle distance. À quoi s’attendre de lui, quels sont les objectifs?

R. Je dirais que l'objectif ultime, ce serait de réussir à se tailler une place en finale sur l'une ou l'autre des épreuves. On va être très satisfaits. Puis, c'est sûr que le scénario rêvé, ce serait de faire les deux finales. Très, très peu d'athlètes atteignent ça.

Q. Comment va-t-il gérer le volume de fatigue de deux épreuves aux mondiaux?

R. C’est sûr que c'est un défi. On pense qu'on va être capable de bien gérer sur place, mais il faut qu'il arrive à 100 % en santé sans petits bobos, des petites douleurs, puis prêt à bien faire. À quelques jours des mondiaux, il se sent bien.

Q. Son grand complice de Québec Jean-Simon Desgagnés y sera également pour la première fois. Pouvez-vous nous parler de sa progression?

R. C’est un athlète qui a vraiment bien évolué dans les dernières années, il a réussi à améliorer son niveau de forme. Il a en a manqué un petit l'an dernier pour les Olympiques, mais il va continuer à élever son jeu d'un cran. C’est vraiment un bel espoir. Puis c'est le fun que dès 23 ans, il puisse atteindre ce niveau-là, ça va faire qu'il va être encore plus outillé dans les prochaines années.

Q. Vous serez sur place comme entraîneur pour la première fois, qu’est-ce que cela représente pour vous?

R. J'ai déjà fait partie de l'équipe nationale comme membre du personnel d'encadrement. Mais les Championnats du monde, c'est la première fois. Puis c'est d'autant plus plaisant qu'il y a deux athlètes que j'encadre à l'année qui sont dans l'équipe. Avoir Charles et Jean-Simon dans l'équipe, ça va juste rendre l'expérience encore plus mémorable.

Jean-Simon Desgagnés et Charles Philibert-Thiboutot Photo : Rouge et Or / Louis Charland

Q. Parlant de ces mondiaux, quelle est leur importance dans le cycle olympique actuel? Peut-on parler de compétition baromètre?

R. C'est le meilleur test que tu ne peux pas avoir, ce sont les formats qui sont les mêmes qu'aux Jeux olympiques, dans le sens que parfois tu peux avoir une course sur une journée puis c'est terminé. Mais aux mondiaux, tu dois répéter avec des tours de qualification, des demi-finales. Il y a un stress supplémentaire. C’est une compétition baromètre qui se rapproche le plus de ce que sont les Jeux olympiques.

Q. Quels autres athlètes canadiens doit-on surveiller aux mondiaux?

R. Je dirais Damian Warner au décathlon, qui pourrait même remporter l'or en fonction de ses résultats passés aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. Évidemment, Andre De Grasse aux 100 et 200 m. Puis le relais 4 x 100 m chez les dames, qui est toujours parmi les favoris sur la scène internationale aussi. Je finirais avec la lanceuse de poids Sarah Mitton, qui a vraiment eu une grosse progression cette année et qui est classée 3e au monde.

Sarah Mitton aux Championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, le 2 octobre 2019. Photo : Reuters / Dylan Martinez

Q. Andre De Grassea révélé qu’il avait été pas mal affecté par la COVID à un mois des mondiaux. Doit-on s’inquiéter?

R. C'est sûr qu'Andre, étant un des meilleurs athlètes canadiens, il a une bonne équipe de soutien autour de lui. Il est suivi de près autant du côté de la préparation mentale que physique. Dans un cas comme ça, la priorité était mise sur la récupération avant les Championnats du monde. Puis, on le sait, une de ses grandes forces, c’est qu’il a toujours fait ses meilleures performances lors des grands rendez-vous, c'est-à-dire aux Jeux olympiques et aux mondiaux.

Q. En terminant, vous aurez à l'œil vos athlètes, mais y a-t-il d’autres athlètes internationaux que vous avez hâte de voir à l'œuvre?

R. Je dirais le prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen, il est dominant sur la scène internationale depuis deux ans. Il va justement faire le doublé 1500 et 5000 m, comme Charles [Philibert-Thiboutot]. Il est l'un des favoris dans les deux épreuves, donc ça va être intéressant de le voir aller. Puis le Français Jimmy Gressier, qui est un bon ami de Charles, avec qui il a déjà fait des camps d'entraînement. Gressier va participer au 10 000 m et il aspire à rivaliser pour une place avec les meilleurs du monde.