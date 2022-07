Canada Soccer dépose de nouvelles offres aux équipes nationales

Canada Soccer a mentionné lundi avoir déposé de nouvelles offres de compensations à ses équipes nationales féminine et masculine.

Par communiqué, la fédération nationale a indiqué avoir déposé ces offres le 23 juin dernier et qu'elle poursuivait les négociations de façon confidentielle, comme partenaire volontaire et respectueux .

Canada Soccer chercher à harmoniser les compensations versées aux deux équipes, les politiques de transport, ainsi que la configuration des environnements de haute performance.

Les Canadiens ont récemment refusé de jouer un match amical contre le Panama à Vancouver afin de protester contre les négociations inutilement prolongées en vue de la ratification d'un nouveau contrat de travail. Les joueurs désirent une plus large part des bourses offertes à la Coupe du monde et des forfaits complets pour familles et amis en vue du tournoi qui se mettra en branle en novembre au Qatar.

Lundi, Canada Soccer a aussi confirmé que la sélection masculine disputerait deux matchs amicaux en Europe, les 23 et 27 septembre. L'équipe devrait également jouer un dernier match préparatoire en novembre. Les adversaires et les lieux de ces trois matchs seront annoncés ultérieurement.