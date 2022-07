Kent Hughes reste mystérieux sur ses intentions

Shane Wright, Juraj Slafkovsky et Logan Cooley sont au cœur des interrogations, mais il est toujours impossible de savoir qui aura l’occasion de s’installer avenue des Canadiens-de-Montréal pour y entamer sa carrière dans la LNH.

Questionné par les journalistes, Kent Hughes a maintenu que les trois candidats demeurent au centre des discussions, et qu’aucun choix n’a encore été pris en prévision du premier tour présenté jeudi. Qui plus est, rien n’assure que Hughes sera le premier à prendre la parole au Centre Bell.

De son propre aveu, échanger le premier choix au repêchage, une première à Montréal en 42 ans, ne serait pas une décision facile à prendre compte tenu des attentes des partisans.

Je suis conscient que ce ne serait pas la décision la plus populaire auprès des partisans. Si le repêchage était ce soir, on repêcherait un joueur [au premier rang], a tout de même confié le directeur général du Tricolore. Je pense que ma responsabilité, c’est de travailler en fonction du bien du Canadien de Montréal dans le futur, alors on va toujours regarder les options pour améliorer l’équipe.

De l’avis d’une majorité d’analystes et de dépisteurs du monde du hockey, aucun des trois candidats ne se détache du groupe de tête de la cuvée 2022. Kent Hughes affirme cependant qu'il tente plutôt d'identifier qui comblera les attentes du Canadien à plus long terme.

Nous tentons de prédire ce que deviendra un joueur et vous devez tenir compte de nombreux facteurs, a rappelé l'ancien agent. Ce qu'il est capable de faire présentement, pourra-t-il le faire au niveau suivant? Il y a un facteur hockey, il y a un facteur position et il y a un paquet d'autres facteurs psychologiques.

Slafkovsky a côtoyé les professionnels, que ce soit dans la ligue finlandaise, aux Jeux olympiques de Pékin et lors du plus récent Championnat du monde. Le programme de développement américain a été le terrain de jeu de Logan Cooley au cours des deux dernières années, alors que Shane Wright s'est imposé avec les Frontenacs de Kingston dans la Ligue junior de l’Ontario.

Tant de variables qui animeront les discussions du groupe responsable du recrutement amateur chez le Canadien de Montréal. Martin Lapointe et Nick Bobrov, respectivement directeur et co-directeur du recrutement amateur, leurs dépisteurs et l’état-major du Canadien se réuniront au cours des prochains jours pour tenter d’en arriver à un consensus. Une décision mûrement réfléchie en comité, mais qui reviendra ultimement à Kent Hughes.

Une belle discussion avec Shane Wright

Le conseiller spécial aux opérations hockey Vincent Lecavalier a raconté avoir récemment discuté avec Wright, perçu depuis plusieurs années comme l'espoir no 1 de la cuvée 2022. Wright a toutefois perdu la faveur de nombreux observateurs en cours de saison. Lecavalier espérait avoir l'occasion de parler avec Slafkovsky et Cooley d'ici le repêchage.

Je voulais voir comment il avait géré cette saison-là avec le statut de no 1, a dit Lecavalier, lui-même repêché au premier rang par le Lightning de Tampa Bay en 1998. J'ai partagé mon expérience en parlant de ma dernière saison avec l'Océanic de Rimouski, comment c'était difficile de gérer la pression.

Il m'a aussi parlé un peu de son jeu. J'ai beaucoup appris sur lui. Il est une bonne personne qui a de hauts standards.

Lecavalier a souligné à quel point il était difficile de comparer Wright, Slafkovsky et Cooley quand le premier a joué dans les rangs juniors canadiens, le deuxième en ligue finlandaise et le troisième dans le programme de développement américain.

Partisans et journalistes pourront avancer des hypothèses encore quelques heures sur le choix final du Canadien, mais ils pourront le faire encore quelques années avant de savoir si le 7 juillet 2022 sera une journée marquante dans l’histoire récente du club montréalais.