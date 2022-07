Halep en quarts de finale à Wimbledon, fin de parcours pour Cornet

Simona Halep, victorieuse à Wimbledon en 2019, s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale, pour la cinquième fois de sa carrière, en battant l'Espagnole Paula Badosa en deux manches de 6-1 et 6-2.

La Roumaine de 30 ans n'a toujours pas perdu une manche et a éliminé la quatrième favorite en une heure tout juste. L'ex-no 1 mondiale n'est plus que 18e au classement de la WTA.

Elle est tête de série no 16 cette année sur le gazon anglais et affrontera au prochain tour l'Américaine Amanda Anisimova qui a vaincu la Française Harmony Tan lundi en deux manches de 6-2 et 6-3.

La Française Alizée Cornet, tombeuse surprise de la no 1 mondiale Iga Swiatek, a perdu 4-6, 6-4 et 6-3 contre l’Australienne Ajla Tomljanovic.

Plus tôt, Elena Rybakina a accédé aux quarts de finale grâce à une victoire de 7-5 et 6-3 sur Petra Martic.

La Kazakhe, 17e tête de série, a réussi le bris au dernier jeu de la première manche et elle a remis ça pour mener 4-2 dans la deuxième. Elle a conclu avec 26 coups gagnants contre 13 pour sa rivale.