Heureusement que le halo, qui protège la tête du pilote, a tenu le coup.

Nous avons pu constater l’inertie incroyable de ces monoplaces. La Sauber Alfa Romeo de Guanyu Zhou a glissé très longtemps, sur une distance estimée à 200 mètres, a surfé sur le gravier du bac (censée la ralentir) comme s’il n’existait pas, et a été catapultée au-dessus des six rangées de pneus de protection.

La clôture a heureusement été l'ultime protection qui a permis d'éviter la catastrophe, car la monoplace s’est arrêtée à un mètre du public assis dans le gradin du virage Abbey (le virage no 1 depuis 2011).

La FIA, responsable de la sécurité en F1, a ouvert une enquête. Elle devra scrupuleusement analyser et éliminer les carences de sécurité dans la séquence de l’incident.

Tout d’abord, elle devra se pencher sur la solidité de l’arceau de sécurité de la monoplace de l'équipe suisse. Pas le halo, mais bien l'arceau, cette pièce ultra résistante créée à la fin des années 60 et imposée en 1978.

L’arceau fait partie intégrante de la cellule de survie (l’habitacle indestructible qui protège le corps du pilote), et doit théoriquement éviter que le casque touche la piste si la monoplace se retourne. L'arceau s'appelle en anglais le Roll over hoop .

Chargement de l’image L'arceau de sécurité de type conventionnel en titane (en bleu) intégré dans la prise d'air moteur (en rouge) Photo : F1 dictionary

La réglementation exige depuis 1978 que la cellule de survie soit équipée d’un arceau de sécurité situé à 5 centimètres au-dessus du casque du pilote.

Chargement de l’image L'arceau de sécurité sur la Ferrari de Gilles Villeneuve en 1982 Photo : Getty Images

Il est d’ailleurs étonnant de rappeler que l’arceau de sécurité était jusqu’en 1983 la seule partie de la F1 qui devait être approuvée par un ingénieur pleinement assermenté.

L'arceau a été à partir de 1989 intégré à la prise d'air du capot moteur des monoplaces.

Dans les années 2010, les équipes ont poussé très loin le développement de ces prises d’air à des fins aérodynamiques au point que la FIA a dû brider l’imagination des ingénieurs en imposant des tests de résistance de l’arceau plus sévères.

L'arceau de l'Alfa Romeo C42 n'est pas de type conventionnel, mais en forme de lame verticale. C'est la seule équipe cette saison à utiliser ce type d'arceau. Elle l'avait abandonné en 2020 et en 2021.

Chargement de l’image Guanyu Zhou dans l'Alfa Romeo Sauber C42 en Italie. On voit l'arceau en forme de lame verticale. Photo : Getty Images / Mark Thompson

L'arceau de type lame a déjà été utilisé par Mercedes-Benz en 2010. À cette époque, la FIA avait craint que cette structure ne s'enfonce dans le sol (en fonction de la surface bien sûr), et avait imposé des lames plus larges.

Le choix de la lame verticale permet un gain aérodynamique et un gain de poids.

L’image de la monoplace sur la remorque est choquante. L’arceau de sécurité a complètement disparu, et c’est le halo qui a pris le relais.

Chargement de l’image L'épave de l'Alfa Romeo Sauber de Guanyu Zhou après l'accident Photo : Getty Images / MATT DUNHAM

La FIA, qui aura accès à toutes les données télémétriques et à toutes les pièces de l'Alfa Romeo Sauber accidentée, lui permettra de déterminer si l'arceau à lame verticale a cédé trop facilement dans les circonstances.

L'arceau de sécurité doit être capable de supporter une charge latérale de 6123 kilos, longitudinale de 7138 kilos force et verticale de 10 707 kilos.

La presse spécialisée avance déjà que l'arceau a subi un impact latéral bien au-delà de ce qu'impose la réglementation en touchant le sol en pleine rotation perpendiculairement à la trajectoire.

À la FIA d'agir

La FIA interdira sans doute l'arceau à lame verticale en 2023, et pourrait imposer à toutes les équipes d'intégrer en 2024 le halo à la structure de l'arceau de sécurité.

Il semble en effet que l’arceau de l'Alfa Romeo Sauber ait absorbé une grande portion de l’énergie du choc en se désintégrant. Le halo seul n'aurait peut-être pas résisté. Comment le savoir?

Rappelons que le halo a été créé en 2015 (et imposé en 2018) non pas pour protéger la tête du pilote si sa monoplace se retourne, mais pour protéger le pilote de tout objet pouvant l’atteindre au visage, un pneu, une pièce mécanique ou un débris de carrosserie.

L’image de Felipe Massa défiguré après avoir reçu un ressort de suspension en plein casque en 2009 est restée gravée dans les mémoires et a obligé la FIA à réfléchir à un élément de protection supplémentaire dans l’habitacle.

Chargement de l’image Le pilote brésilien Felipe Massa choqué après avoir reçu un ressort de suspension en plein casque pendant une course Photo : Getty Images / Tamas Kovacs

Le halo est le résultat de cette réflexion de six ans, il est conçu pour dévier une roue de 20 kilos projetée à plus de 220 km/h (selon les tests FIA effectués).

D'ailleurs, durant le Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche, le halo a fait son travail au 3e tour.

Une dérive de l'aileron avant de la Ferrari de Charles Leclerc a frappé de plein fouet le halo de la Red Bull de Max Verstappen. Le Néerlandais n'a pas été touché par l'objet volant bien identifié.

Chargement de l’image Une dérive de la Ferrari de Charles Leclerc frappe l'arceau de sécurité de la Red Bull de Max Verstappen au 3e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Photo : TSN / Formula One

À la lumière de l’accident dont Guanyu Zhou s’est miraculeusement sorti indemne, la FIA devra clairement refaire ses devoirs en termes de sécurité active, soit revoir les tests de résistance (crash tests) de l’arceau de sécurité de la prise d’air moteur.

Est-ce un vice de conception de l'Alfa Romeo Sauber C42? Cette monoplace a pourtant passé avec succès tous les tests de résistance requis par la FIA avant de pouvoir rouler.

Ensuite, la fédération devra également refaire ses devoirs en termes de sécurité passive, soit revoir la sécurisation des virages des circuits utilisés par la F1.

Le circuit de Silverstone a montré dimanche une faiblesse dans le virage no 1 (depuis que la ligne de départ/arrivée a été déplacée en 2011), soit le virage Abbey.

Si la clôture n’avait pas été là, la monoplace aurait arrêté sa course contre le gradin tout juste derrière. Fort heureusement, il n’y avait personne derrière les pneus de protection (personnel de piste ou photographe).

Chargement de l’image La monoplace a terminé sa course à un mètre du public dans le gradin. La clôture de sécurité a fait son travail. Photo : YouTube

Doit-on coller les pneus à la clôture? Doit-on doubler en hauteur les pneus de protection? D'ailleurs, la FIA en profitera peut-être pour demander au BRDC (British Racing Driver’s Club), propriétaire du circuit de Silverstone, de remplacer les vieux pneus par les nouvelles barrières Tecpro, qu'on voit partout ailleurs y compris au circuit Gilles-Villeneuve.

Doit-on reculer le gradin, qui est déjà très loin de la piste? Rappelons que même une clôture n’arrête pas forcément une monoplace tant son inertie peut la propulser à une force insoupçonnée.

Parlez-en à Patrick Carpentier qui a vécu pareille mésaventure à Laguna Seca en Californie en 2000…

La zone de dégagement à revoir

Comptez sur le BRDC pour faire les correctifs nécessaires.

Il faudra clairement revoir la zone de dégagement du virage Abbey, revoir la position de la clôture pour ne plus qu’une monoplace s’écrase au sol derrière les pneus, rendant l’extraction du pilote très ardu.

Chargement de l’image L'Alfa Romeo Sauber écrasée derrière les pneus de protection et la clôture séparant la piste des gradins. Photo : AFP / BEN STANSALL

Ce que le pilote britannique George Russell a mis en lumière, après s'être précipité vers le lieu de l'accident pour tenter d'aider son collègue:

Dans cette position, Guanyu était complètement prisonnier de sa monoplace, a-t-il constaté. Il faut réfléchir aux moyens d'éviter qu'une voiture tombe dans un si petit espace. Il ne pouvait pas sortir de son auto.

Rappelons que Russell est directeur de l'Association des pilotes de grand prix (GPDA).

On n'ose pas imaginer la scène si le réservoir d'essence (une outre déformable en kevlar placée derrière le baquet du pilote) avait crevé, percé par un morceau de la monoplace, et si l'essence avait pris feu. Le pilote n'aurait eu aucune chance de s'extraire seul et rapidement de sa monoplace.

Il est toujours frustrant de constater qu’il faut des accidents comme celui dont a été victime Guanyu Zhou dimanche à Silverstone pour que la sécurité, quelle soit active ou passive, soit revue et corrigée.

Mais c’est ainsi en course automobile. Les inspections méthodiques des circuits et des voitures de la part des experts de la FIA ne peuvent visiblement pas tout voir et prévoir.