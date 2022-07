Zelensky remercie le CIO de maintenir l’interdiction des athlètes russes

Volodymyr Zelensky a remercié le Comité international olympique (CIO) d'avoir maintenu l'interdiction des équipes et des athlètes russes de participer à la plupart des sports olympiques, à la veille d'une audience devant un tribunal pour contester la décision du soccer international.

Le président ukrainien a rencontré dimanche, à Kiev, le président du CIO Thomas Bach, et il a salué sa position inébranlable au sujet des sanctions sportives contre la Russie et son allié du Bélarus, selon un résumé de la visite fournie par son bureau.

Alors que la Russie essaie de détruire le peuple ukrainien et de conquérir d'autres pays européens, ses représentants n'ont pas leur place dans la communauté sportive mondiale , a déclaré Zelensky.

Le 28 février dernier, le CIO a conseillé aux dirigeants sportifs d'agir et la FIFA et l'UEFA, des organismes du soccer, ont pris une décision commune plus tard la même journée. Elle fera l'objet d'un appel de la Fédération russe de soccer devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, en Suisse, mardi.

Les équipes russes ont été interdites de plus de 15 compétitions de soccer, y compris les matchs de qualification pour les Coupes du monde masculine et féminine, et la finale du Championnat d'Europe féminin qui commence mercredi en Angleterre.

Bach a toujours déclaré que les sanctions sportives contre la Russie, y compris en tant qu'hôte d'événements, visent à protéger l'intégrité des compétitions et la sécurité des athlètes plutôt qu'à punir sur la base de la nationalité.

Le bureau de Zelensky a fourni un bilan du sport ukrainien à la suite de l'invasion russe, un conflit qui en est à son cinquième mois.

Au total, 89 athlètes et entraîneurs sont morts à la suite des hostilités , 13 autres sont prisonniers des Russes et plus de 100 000 athlètes ukrainiens n'ont pas la possibilité de s'entraîner , a révélé Zelensky.

Le CIO a déclaré avoir triplé son fonds pour le sport ukrainien à 7,5 millions de dollars américains depuis le début de la guerre.

Thomas Bach a confié à Volodymyr Zelensky qu'il espérait une équipe nationale olympique ukrainienne forte, couronnée de succès et fière pour participer aux Jeux d'été de 2024 à Paris et à ceux d'hiver de 2026 à Milan-Cortina d'Ampezzo, en Italie.