Le CF Montréal vise le doublé dans l’Ouest américain

Après avoir signé une belle performance contre les Sounders mercredi à Seattle, les hommes de Wilfried Nancy tenteront de compléter le doublé en se mesurant au Galaxy lundi à Los Angeles.

Historiquement, la troupe montréalaise a éprouvé des difficultés à Los Angeles, n'obtenant qu'un seul point en quatre matchs au domicile du Galaxy depuis qu'elle est arrivée en MLS.

Néanmoins, le CF Montréal revient d'une belle victoire de 2-1 à Seattle, ce qui lui a permis de remonter temporairement au sommet du classement dans l'Association de l'Est.

« Oui, nous avons battu les Sounders, mais c'était surtout la performance qui était intéressante. Nous sommes capables de la refaire contre le Galaxy. Est-ce que ça donne plus de confiance aux joueurs parce que nous avons gagné à Seattle? J'ai envie de dire que c'est normal. Mais la confiance est fragile et ça vient avec de l'humilité. Nous avons battu une très bonne équipe et on sait ce que représentent les Sounders dans la MLS. Nous devons avoir l'humilité de repartir contre le Galaxy. » — Une citation de Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

En 2013, le CF Montréal, à l'époque appelé l'Impact, avait amorcé sa campagne avec deux victoires en sept jours dans l'Ouest américain. En 2015, il avait soutiré deux matchs nuls en quatre jours à Los Angeles et à San José.

Dans le camp du Galaxy, les choses ne tournent pas rond depuis plus d'un mois déjà. Il n'a remporté qu'une seule de ses six dernières rencontres en MLS (1-3-2) et a récemment subi un revers face au Republic de Sacramento, de l'USL, en quarts de finale de la Coupe des États-Unis de soccer.

Nancy est bien conscient du défi qui se dresse devant son équipe. Il est loin de sous-estimer le Galaxy.

C'est l'une des meilleures équipes de la MLS même si elle est en difficulté dernièrement. Je peux vous garantir qu'ils vont sortir fort contre nous et qu'ils vont tout faire pour avoir un gros match. Surtout qu'ils affrontent le Los Angeles FC quelques jours plus tard. C'est très difficile de jouer dans ce stade parce qu'il est très grand , a expliqué le pilote.

Il est vrai que la foule peut être bruyante au domicile du Galaxy, mais le Bleu-blanc-noir s'y présentera avec une confiance retrouvée à l'étranger. D'ailleurs, la formation montréalaise n'a jamais terminé une saison en MLS avec un dossier positif sur les terrains adverses. Mais 2022 pourrait finalement marquer la première.

Le CF Montréal présente une fiche de 4-3-2 à l'étranger cette saison. Les joueurs et les entraîneurs connaissent l'importance d'aller chercher le maximum de points loin de leur public afin d'augmenter les probabilités de renouer avec les éliminatoires.

Nous avons reconnu que nous n'étions pas une bonne équipe à l'étranger, et ces points sont importants dans la MLS. Même si c'est un verdict nul, a déclaré le défenseur Joel Waterman. Chaque fois que nous allons à l'étranger, nous voulons amasser au moins un point. D'avoir récolté trois points contre les Sounders, c'était énorme. Nous allons tenter de répéter l'exploit contre le Galaxy.

Par ailleurs, l'arrière Kamal Miller devrait être disponible pour le duel contre le Galaxy, mais on ne sait pas s'il sera utilisé par Nancy. Dans le cas du milieu de terrain Djordje Mihailovic, il pourrait rater encore quelques semaines d'activités en raison d'une blessure à une cheville.

L'an dernier, les Montréalais avaient commencé à s'effondrer vers la mi-juillet. Ils avaient amorcé la saison avec un rendement de 6-3-4, mais n'avaient ensuite gagné qu'une seule de leurs huit confrontations suivantes (1-4-3) pour dégringoler au classement.

« L'équipe a beaucoup grandi depuis. Nous aurions mérité de participer aux séries, mais nous avons perdu des matchs que nous aurions dû gagner dans la dernière ligne droite. C'est une nouvelle année et une nouvelle formation, nous verrons dans les prochains matchs. C'est un beau défi. » — Une citation de Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal