Le Lightning envoie Ryan McDonagh aux Predators et allège sa masse salariale

Le Lightning de Tampa Bay a échangé le défenseur Ryan McDonagh aux Predators de Nashville, dimanche, allégeant du même coup sa masse salariale afin de lui procurer plus de flexibilité à l'approche de l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

En retour, le Lightning a obtenu les services du défenseur d'origine acadienne Philippe Myers et de l'attaquant Grant Mismash.

Les champions de l'Association Est ont ainsi été soulagés du salaire annuel moyen de 6,75 millions $US de McDonagh, qui sera remplacé par celui de 2,55 millions $ de Myers. Cette transaction pourrait permettre à la formation floridienne de s'entendre avec l'attaquant Ondrej Palat, l'un des piliers de l'équipe.

Le Lightning pourrait aussi devoir compléter une transaction afin de s'entendre avec le défenseur Jan Rutta, qui pourrait aussi devenir joueur autonome sans compensation lors de l'ouverture du marché le 13 juillet.

McDonagh, qui est âgé de 33 ans, a joué un rôle déterminant dans les deux conquêtes consécutives de la Coupe Stanley du Lightning en 2020 et 2021. Son contrat est encore valide pour quatre saisons, et il permettra aux Predators de compter sur un autre solide vétéran à la ligne bleue - McDonagh a participé aux séries éliminatoires à chacune de ses 12 campagnes en carrière dans la LNH.

McDonagh, le 12e choix du Canadien de Montréal lors du repêchage de la LNH en 2007, avait été échangé en compagnie de Doug Janik, Chris Higgins et Pavel Valentenko aux Rangers de New York en retour de Scott Gomez, Michael Busto et Tom Pyatt, le 30 juin 2009.

L'Américain de Saint Paul, au Minnesota, a inscrit 71 buts et amassé 266 mentions d'aide en 783 matchs en carrière dans la LNH avec les Rangers et le Lightning. Il a aussi obtenu 12 buts et 52 passes en 185 matchs éliminatoires.

Plus tôt cette semaine, le directeur général Julien BriseBois a mis sous contrat l’attaquant Nick Paul.