Jannik Sinner neutralise Carlos Alcaraz, en route vers les quarts à Wimbledon

L'Italien Jannik Sinner a remporté dimanche le magnifique duel des jeunes loups contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, qu'il a dominé 6-1, 6-4, 6-7 (8/10) et 6-3 en huitièmes de finale à Wimbledon.

C'est l'un de mes plus beaux résultats. Je ne m'y attendais pas parce que je n'avais jamais très bien joué sur gazon , a indiqué le 13e joueur mondial qui participe à son deuxième tournoi londonien après son élimination dès le premier tour l'an dernier.

Sinner n'avait même encore jamais remporté le moindre match sur gazon avant de commencer l'édition 2022 de Wimbledon.

Il s'est jusqu'ici hissé jusqu'en quarts de finale, où il affrontera le triple tenant du titre, le Serbe Novak Djokovic, ou le Néerlandais Tim van Rijthoven.

Sinner avait déjà accédé aux quarts en grand chelem à deux reprises (Roland-Garros 2020 et les Internationaux d'Australie 2022), sans parvenir à atteindre le carré d'as.

De son côté, l'Espagnol de 19 ans, phénomène de la première moitié de saison, jouait aussi son deuxième tournoi de Wimbledon, le troisième événement sur gazon dans sa carrière. Il avait mordu la poussière au deuxième tour en 2021.

Dans leur duel d'une très grande intensité, Alcaraz a très bien joué, mais Sinner encore mieux. L'Italien a enregistré 35 points gagnants contre 41 fautes directes et permis sept balles de bris, sans jamais perdre son jeu de service.

Alcaraz a quant à lui été brisé à 4 occasions sur 12 balles de bris et a réussi 33 coups gagnants contre 39 fautes directes.

À 1-1 dans la première manche, Sinner a aligné sept jeux pour empocher l'engagement et se détacher à 2-0 dans la deuxième.

Alcaraz a alors interrompu la spirale infernale, mais trop tard pour cette deuxième manche qu'il a également perdue.

Le niveau s'est équilibré au troisième engagement. Alcaraz a été bien plus menaçant que son adversaire sur ses jeux au service, mais Sinner est parvenu jusqu'au bris d'égalité, où il a profité de deux balles de match, en vain.

C'est dur de continuer à jouer de son mieux quand on a manqué des balles de match , a souligné l'Italien.

Alors qu'il semblait plus affecté physiquement que son rival, Sinner a rapidement retrouvé ses aises en quatrième manche en réussissant le bris pour mener 3-1.

Quatre balles de match supplémentaires ont été nécessaires avant que Sinner ferme les livres, à sa sixième occasion, après une confrontation de 3 h 35 min .

David Goffin remporte un match marathon

Le Belge David Goffin, 58e mondial et vainqueur d'un match « épique » contre l'Américain Frances Tiafoe (no 28) dimanche en cinq manches de 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 et 7-5 retrouvera les quarts de finale de Wimbledon.

Goffin, 31 ans, avait déjà atteint les quarts de finale lors de sa dernière participation en 2019. Mardi, il affrontera le Britannique Cameron Norrie (no 12), vainqueur de l'Américain Tommy Paul (no 32) en trois manches de 6-4, 7-5 et 6-4.

Chargement de l’image Le Belge David Goffin célèbre après avoir gagné au tournoi de Wimbledon. Photo : belga mag/afp via getty images / BENOIT DOPPAGNE

Il a atteint également les quarts à Roland-Garros 2016 et aux Internationaux d'Australie en 2017, mais n'a encore jamais dépassé ce stade en grand chelem.

C'était une bataille incroyable. Juste après la balle de match, j'ai senti que j'étais mort. Je me suis tellement battu , a commenté Goffin après sa victoire contre Tiafoe.

Encore un match épique contre Frances et je suis ravi de retrouver les quarts , a-t-il ajouté en expliquant travailler pour retrouver son meilleur niveau , celui qui l'a mené au 7e rang mondial en 2017.

L'année dernière a été très difficile avec ma blessure et sur le circuit. Je n'avais pas joué ici depuis 2019 et regagner quatre matchs dans ce tournoi que j'adore, c'est incroyable , a insisté le Belge.

