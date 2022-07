Carambolage au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne

Tout s'est passé très vite, et c'est un enchaînement de contacts entre plusieurs pilotes dans les premiers mètres qui a provoqué la très violente de piste du pilote de l'équipe Alfa Romeo Sauber.

Heurtée par la Mercedes-Benz de George Russell, la monoplace de Guanyu Zhou s'est retournée et a glissé à très haute vitesse à travers le bac à gravier, et a culbuté par dessus les pneus de sécurité pour finir sa course dans la clôture de sécurité.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Chargement de l’image Guanyu Zhou est hors de danger après un spectaculaire accident. Le halo de sécurité semble avoir protégé le pilote chinois. Photo : Reuters / MOLLY DARLINGTON

Il a fallu attendre plusieurs minutes avant d'obtenir de bonnes nouvelles au sujet du pilote de l'équipe Alfa Romeo Sauber. Il n'a subi aucune fracture, et va bien compte tenu des circonstances.

Alexander Albon (Williams) aussi a été transporté à l'hôpital par précaution.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a pu reprendre sans les pilotes impliqués. Comme le carambolage a eu lieu au premier tour, les pilotes retrouveront leur place d'origine sur la grille pour le deuxième départ.

Trois pilotes ont dû abandonner: Guanyu Zhou (Alfa Romeo Sauber), George Russell (Mercedes-Benz) et Alexander Albon (Williams).

Plus de détails à venir.