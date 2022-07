Rafael Nadal passe au quatrième tour à Wimbledon

Le tournoi britannique n'offre cette année aucun point au classement en raison de la querelle au sujet de l'absence des Russes et des Bélarusses. Mais les athlètes se donnent à fond, le prestige du tournoi leur servant de motivation.

Nadal n'a pas traîné sur le court central de Wimbledon, samedi. Il n'a donné que des miettes à son adversaire, le battant en trois manches de 6-1, 6-2 et 6-4, après seulement 2 h 3 min de jeu.

En pleine possession de ses moyens, il a notamment gagné 77 % des points sur sa première balle de service. Il l'a emporté à sa première balle de match.

C'est mon meilleur match depuis le début du tournoi, contre le meilleur de mes trois adversaires jusque-là. Je suis content d'avoir bien élevé mon niveau de jeu , a commenté l'athlète de 36 ans.

Classé tête de série no 2, l'Espagnol passe donc au quatrième tour et affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (no 21).

Kyrgios s'emporte et l'emporte

Dans un autre match très suivi, à Londres, et perturbé par la pluie, l'Australien Nick Kyrgios a assuré le spectacle dans son combat contre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 4).

Il a contesté plusieurs décisions des juges de ligne, exigeant même qu'un des juges soit remplacé en menaçant de ne pas retourner sur le terrain.

Chargement de l’image Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas à Wimbledon Photo : Getty Images / GLYN KIRK

L'Australien l'a emporté à sa deuxième balle de match en quatre manches de 6-7 (2/7), 6-4, 6-3 et 7-6 (9/7) au bout de 3:16 d'efforts et d'humeurs.

Discussions, insultes, point de pénalité, public en fusion et aussi tennis de très haut niveau : le spectacle Kyrgios était à son maximum, puis le bouillant athlète est sorti vainqueur de cet affrontement pour retrouver l'Américain Brandon Nakashima en huitièmes de finale.

C'était un match de dingue dans une ambiance extraordinaire. Je suis super heureux d'être passé, c'était un match de dingue... , a dit le vainqueur après avoir très brièvement serré la main de son adversaire en conclusion de rencontre.

Finaliste à Roland-Garros en 2021 et triple demi-finaliste aux Internationaux d'Australie, Tsitsipas n'avait jusque-là dépassé qu'une seule fois le premier tour à Wimbledon, en 2018, lorsqu'il avait atteint les huitièmes de finale.