Opéré au tendon d’Achille, Anthony Duclair ne jouera pas avant la mi-saison

L'attaquant québécois des Panthers de la Floride Anthony Duclair a été opéré au tendon d'Achille et devrait rater une bonne partie de la prochaine campagne dans la LNH.

L'équipe a confirmé l'intervention chirurgicale samedi. Elle a ajouté que Duclair devrait effectuer un retour au jeu vers la mi-saison l'an prochain. Le hockeyeur âgé de 26 ans s'est blessé au tendon d'Achille du pied gauche pendant un entraînement estival.

Duclair venait de connaître sa meilleure saison dans les rangs professionnels, établissant des sommets personnels avec 31 buts et 27 mentions d'assistance. Les Panthers ont remporté le trophée des Présidents, remis aux champions de la saison régulière, avant d'être balayés par les éventuels champions de l'Est, le Lightning de Tampa Bay, au deuxième tour des séries.

Duclair écoulera la deuxième saison d'une entente de trois ans d'une valeur de 9 millions $US l'an prochain, et est l'une des plus belles aubaines dans le circuit Bettman présentement.

Les Panthers pourraient inscrire le nom du Québécois sur la liste des blessés à long terme au début de la prochaine saison, et utiliser ses 3 millions $ pour effectuer d'autres transactions.