Basketball: Le Canada bat la République dominicaine à Hamilton

Shai Gilgeous-Alexander en était à son premier match international en six ans, et son premier dans sa ville natale depuis ses études secondaires.

Devant une foule de 6000 personnes, le joueur canadien a marqué 15 de ses 32 points dans le troisième quart du match de qualification pour la Coupe du monde.

On a gagné le match, et c'est le plus important , a réagi l'athlète de 23 ans, qui arborait devant les médias un chandail de l'équipe canadienne de hockey.

Le Canada a donc un dossier de 5 victoires, aucune défaite en phase qualificative de la Coupe du monde.

Les Canadiens Kelly Olynyk et Nickeil Alexander-Walker ont marqué chacun 17 points dans la victoire.

Jouer devant nos partisans à domicile, ça n'arrive pas souvent , a réagi Alexander-Walker.

Le Canada disputera son dernier match de la troisième phase qualificative face aux Îles vierges américaines, qui n'ont pas encore remporté la victoire.

Cette troisième des six phases qualificatives a vu le Canada utiliser pour la première fois quatre joueurs évoluant en NBA.

Le Canada n'avait pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, et l'entraîneur Nick Nurse de l'équipe nationale canadienne a cette fois demandé aux joueurs de s'engager formellement pour trois ans, jusqu'aux Jeux de 2024, à Paris.

Les trois dernières phases qualificatives auront lieu en août, en novembre et en février 2023.

La phase qualificative de la Coupe du monde réunit 80 pays, séparés en quatre régions géographiques. Huit équipes de la zone des Amériques se qualifieront pour la Coupe du monde de 2023.

La Coupe du monde est le tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de 2024.