Un prix remis en l’honneur de Russell Martin

Dans le cadre d'une cérémonie d'avant-match à Toronto en l'honneur de Russell Martin, fraîchement retraité , et pour la fête du Canada, il a été annoncé que le joueur le plus utile de l'équipe canadienne junior recevra dorénavant le trophée Russell-Martin.

Toujours avant la tenue de la rencontre les opposant aux Rays de Tampa Bay, vendredi, les Blue Jays ont indiqué qu'ils allaient désormais tenir une clinique de baseball annuelle au Québec.

Avant sa brillante carrière dans les ligues majeures, Russell était membre du programme de l'équipe nationale junior, le même programme dans lequel de nombreux jeunes joueurs canadiens rêvent de devenir le prochain Russell Martin. Le fait que ce prix porte son nom constituera un honneur mérité et inspirera les futures générations de joueurs de l'équipe nationale junior , a dit par communiqué Greg Hamilton, directeur des équipes nationales masculines et entraîneur-chef de l'équipe nationale junior.

L'impressionnante carrière de Russell a aidé à populariser le baseball au Canada et a inspiré d'innombrables jeunes à fouler un losange de baseball. Il a fait vibrer des milliers d’amateurs à Toronto et bien au-delà, et son énorme succès mérite d'être célébré aujourd'hui , a pour sa part déclaré Mark Shapiro, président et chef de la direction des Blue Jays.

Vétéran de 14 saisons dans le baseball majeur, Martin a été chaudement acclamé par la foule au Centre Rogers avant d'effectuer le lancer protocolaire. Il a ainsi pu dire merci et adieu aux supporteurs des Jays.

Martin espérait quelques applaudissements et quelques rires de la salle comble au moment du tir. Au lieu de cela, il a reçu une chaude ovation debout et un hommage vidéo, où le narrateur était Jose Bautista. Ce dernier a conclu le vidéo en le félicitant, en français.

L'ancien gérant John Gibbons a également livré un témoignage vidéo, comme plusieurs anciens coéquipiers de Martin. L'ancien receveur était fort ému sur le terrain avec sa femme Élisabeth et leurs deux filles, Emmy et Eva.

Martin a effectué le lancer honorifique au receveur des Blue Jays Gabriel Moreno, qui porte le numéro 55 en hommage à Martin.

Responsable du vestiaire des Jays, Mustafa Hassan a confié à Martin la saison dernière que Moreno allait porter son numéro.

C'est fabuleux, a mentionné Martin. Il m'a appelé et je lui ai juste dit qu'il restait beaucoup de coups sûrs avec ce numéro-là. Je lui souhaite le meilleur.

Né à Toronto, mais ayant grandi à Montréal, Martin a frappé pour une moyenne de ,225 avec les Blue Jays. En quatre saisons dans la Ville Reine, il a amassé 66 circuits et 211 points produits, prenant part au match des étoiles à une occasion.

Martin a affirmé que jouer à Toronto le jour de la fête du Canada a une saveur particulière. Vous sentez l'énergie de la foule. C'est très spécial avec tous les chandails rouges. La foule vous donne l'impression que vous êtes en séries, même si c'est la saison.

Martin a commencé sa carrière avec les Dodgers de Los Angeles, avant de passer aux Yankees de New York, puis aux Pirates de Pittsburgh. Il a ensuite pris le chemin de Toronto et a conclu sa carrière à Los Angeles.

Membre de quatre équipes d'étoiles, il a terminé sa carrière avec une moyenne de ,248 et une récolte de 191 circuits, en plus d'avoir produit 771 points.