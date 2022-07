Les femmes célébrées au circuit de Silverstone, Jamie Chadwick en pole

Cette journée (Women in motorsport Day) met de l'avant tous les métiers exercés par des femmes en course automobile, de pilotes à responsables médias, en passant par ingénieures, stratèges, mécaniciennes. Plusieurs femmes font partie du personnel de piste, notamment chez les signaleuses.

Le Championnat W Series (réservé aux femmes pilotes) présente ce week-end à Silverstone sa quatrième épreuve de l'année.

La Britannique Jamie Chadwick (Jenner Racing) survole cette saison 2022, ayant remporté les trois premières courses du calendrier. Elle a la double championne de la W Series en titre (2019 et 2021).

Chargement de l’image Jamie Chadwick Photo : Williams F1

Vendredi, elle a réalisé son tour le plus rapide en 1 min 56 s 758/1000 pour s'offrir la pole position (sa troisième d'affilée en 2022) après avoir été la plus rapide des essais libres disputés plus tôt.

Elle a devancé la Finlandaise Emma Kimilainen (Puma W Series Team) et la Britannique Abbi Pulling (Racing X).

Sur ce circuit, il faut vraiment avoir confiance en sa machine, a dit Chadwick. Et je n'ai pas réussi à avoir complètement confiance. J'ai dû repousser mes limites pour rester devant Emma. Il risque de pleuvoir, et les femmes derrière moi (sur la grille) ne me feront aucun cadeau. On verra ce qui arrive.

La gagnante de l'épreuve de Silverstone en 2021, Alice Powell (Click2Drive) a fait le 5e temps (+0,657).

Chargement de l’image Alice Powell à Silverstone Photo : Getty Images / Clive Mason

Au total, 18 femmes pilotes (dont 6 Britanniques) s'élanceront samedi (à 8h25, HAE) pour la quatrième manche de la saison W Series.

Ce championnat de F3 réservé aux femmes pilotes fait cette année partie des week-ends de F1, pour donner plus de visibilité à ses pilotes, même si leur temps de piste est limité en raison de l'horaire chargé des week-ends.

La course de W Series ne fait que 30 minutes plus un tour, ce qui peu de temps pour montrer les capacités physiques de ces femmes athlètes de haut niveau.

Rappelons que lors de la première saison de la W Series, la Canadienne Megan Gilkes avait remporté une épreuve, à Assen. La pilote ontarienne n'a pas été sélectionnée pour la saison 2022, et le Canada n'est pas représenté cette année.

Sans garantie

Malgré ses deux championnats, et son million de dollars en gains (500 000 $ par titre), Jamie Chadwick n'arrive pas à trouver de volant en monoplace, ni dans le Championnat FIA de F2 ni même en F3. Le manque de budget et d'intérêt des commanditaires y sont pour beaucoup.

Il en coûte aux pilotes de 1,5 à 2 millions $ pour faire une saison de F2 (Championnat FIA), les meilleurs pilotes reçoivent entre 80 et 200 000 $ en salaire des équipes. Le reste du budget doit venir des commanditaires.

Une saison de F3 coûte aux pilotes entre 750 000 et un million $, les meilleurs reçoivent entre 80 et 100 000 $ des équipes.

Il reste donc du chemin à faire pour que ces femmes pilotes fassent partie de l'élite du sport automobile.

Chargement de l’image Jamie Chadwick discute avec son ingénieure. Photo : W Series

Cette journée consacrée aux femmes qui font carrière en course automobile est donc très importante.

Elle permet de donner un coup de projecteur sur ces femmes qui vivent leur passion soit à travers leur métier soit en étant bénévoles.

La Journée des femmes en course automobile est une initiative de la fédération britannique du sport automobile (Motorsport UK) qui souhaite augmenter de 25 % la participation des femmes dans toutes les sphères de la course automobile d'ici 2025.