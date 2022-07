De Grasse, Warner et Ahmed en tête de la délégation canadienne aux mondiaux

Ce sont 54 athlètes qui représenteront le pays : 30 femmes et 24 hommes, et un total de 15 médaillés olympiques.

En tête d’affiche, on retrouve Andre De Grasse, six fois médaillé olympique, le champion du décathlon Damian Warner, et Moh Ahmed, qui a gagné l’argent au 5000 m à Tokyo, l’été dernier.

Les trois étaient absents des Championnats canadiens la semaine dernière. Warner et Ahmed soignent des blessures et De Grasse souffrait de la COVID. Mais Athlétisme Canada s’attend à ce que les trois soient en pleine forme pour les mondiaux.

Chargement de l’image Andre De Grasse en action à la Diamond League d’Oslo, en Norvège Photo : AP / Stian Lysberg Solum

Nous avons eu de superbes performances aux championnats canadiens la semaine dernière dans plusieurs épreuves. Il nous manquait plusieurs athlètes qui seront aux mondiaux, alors nous nous attendons à de très bons résultats à Eugene , a indiqué l’entraîneur-chef d’Athlétisme Canada, Glenroy Gilbert, dans un communiqué.

« Les mondiaux constituent notre compétition baromètre, alors nous nous attendons à ce que nos athlètes soient à leur meilleur niveau. C’est notre équipe la plus forte. » — Une citation de Glenroy Gilbert

Le Canada a remporté six médailles aux Jeux olympiques de Tokyo, l’une de ses meilleures récoltes en athlétisme. Aux derniers Championnats du monde d’athlétisme, à Doha en 2019, les Canadiens avaient rapporté quatre médailles, une d’argent et trois de bronze.

Les autres prétendants au podium

Au-delà de De Grasse, Warner et Ahmed, les Canadiens à viser le podium sont nombreux.

La spécialiste du lancer du poids Sarah Mitton vient de finir deuxième à la Diamond League de Stockholm. Elle a pulvérisé le record canadien avec un lancer de 20,33 mètres.

Chargement de l’image Sarah Mitton aux Championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, le 2 octobre 2019. Photo : Reuters / Dylan Martinez

Aux Championnats canadiens, Aaron Browne a réalisé un doublé en gagnant le 100 et le 200 m, pour la quatrième fois de sa carrière. Jerome Blake l’a suivi dans les deux courses. Les deux sprinteurs feront équipe avec De Grasse et Brendon Rodney au relais 4x100 m.

Au 800 m, Marco Arop, demi-finaliste à Tokyo, est un sérieux espoir de médaille à Eugene. Il a remporté l’épreuve nationale, devant Brandon McBride, qui détient le record national.

Chargement de l’image Aaron Brown a devancé le Jamaïcan Yohan Blake et ses compatriotes canadiens Jerome Blake et Andre De Grasse au 100 m de la compétition de Birmingham. Photo : AFP / PAUL ELLIS

Le marcheur Evan Dunfee visera une deuxième médaille aux mondiaux. Après le bronze au 50 km en 2019, il sera au départ du 35 km.

Le 50 km n’est plus une distance en compétition, ni aux Jeux, ni aux Championnats du monde.

Sur la piste, notons aussi l’absence de Gabriela Debues-Stafford. La Torontoise détient sept records nationaux. Elle a dû arrêter sa saison à la mi-juin en raison d’une blessure au dos.

Au lancer du marteau, Camryn Rodgers détient le record national et du circuit universitaire américain (NCAA). Elle ne visera rien de moins que le podium.

Au saut à la perche, Alysha Newman sera de retour à la compétition, après avoir raté la majeure partie de la dernière saison en raison d’une commotion cérébrale. Elle a logiquement remporté l’épreuve aux Championnats canadiens.

Chargement de l’image Alysha Newman est championne nationale et détentrice du record canadien. Photo : Getty Images / Michael Steele

Soulignons en terminant que l’équipe féminine du sprint 4x100 m sera aussi en Oregon.

Le quatuor canadien de Khamica Bingham, Jacqueline Madogo, Leya Buchanan et Sade McCreath est classé 17e au monde. Les 16 meilleures équipes participent aux mondiaux, mais le Nigéria, 16e, a perdu sa place en raison de la suspension d’une coureuse pour dopage.

D'après un texte de CBC Sports