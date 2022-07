Sainz fils et Ferrari devant Mercedes-Benz à Silverstone

Carlos Sainz fils et Ferrari ont été les plus rapides de la deuxième séance d'essais libres du GP de Grande-Bretagne, présentée vendredi, devant Mercedes-Benz.

Les pilotes ont pu tourner sur piste sèche dans la deuxième séance, et ont donc rattrapé le temps perdu dans la première, disputée en partie sous la pluie.

Il y a eu beaucoup de circulation en piste durant la deuxième séance de travail.

C'est Carlos Sainz fils qui a terminé au premier rang dans sa Ferrari. Avec un train neuf de pneus tendres et quelques gouttes d'essence, le pilote espagnol a devancé Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) de 163 millièmes de seconde.

Sainz fils n'a pas encore remporté une course bien qu'il compte cinq podiums cette saison. Il est venu bien près d'une victoire à Montréal lorsqu'il a terminé tout juste derrière Max Verstappen.

Le Britannique Lando Norris (McLaren), avec le 3e temps (+0,176), a été plus rapide que Verstappen (Red Bull), quatrième (+0,207).

Le Monégasque Charles Leclerc a terminé au 5e rang (+0,462) dans l'autre Ferrari, perplexe de constater que les pneus tendres ne lui procuraient pas grand avantage sur les mi-durs.

Chargement de l’image Lance Stroll dans sa AMR22 à Silverstone. Photo : Aston Martin F1

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin Racing) a fait le 10e chrono (+1,000), le Torontois Nicholas Latifi (Wlliams) le 20e (+2,384).

La pluie est susceptible d'être un facteur tout au long du week-end, et pourrait offrir des surprises lors de la séance de qualification, samedi, comme à Montréal.

Vettel chez Williams

L'Allemand Sebastian Vettel fera dimanche matin quelques tours du circuit de Silverstone dans la Williams FW14B, celle de 1992, avec laquelle Nigel Mansell a gagné le titre mondial et Williams le titre constructeurs (avec Mansell et Riccardo Patrese).

Vettel l'a achetée en 2019 (pour la somme de 4,1 millions de dollars canadiens), car elle revêt pour lui un cachet particulier. Elle arbore en effet le numéro 5 que Vettel a souvent eu depuis ses années en karting (notamment lors de son premier titre en F1 en 2010).

Mais Vettel ne fera pas que s'offrir (et offrir au public) un petit coup de nostalgie.

Lui qui s'exprime de toutes les façons possibles sur le changements climatiques et les dangers de nos vieilles habitudes, il roulera dans sa Williams avec une essence neutre en émissions de carbone (carbone neutral fuel).

Cette monoplace a une belle histoire, a dit Vettel. Et l'essence neutre en émissions de carbone convient très bien au gros moteur Renault V10 3.5 l de l'époque. Une seule séance d'essais a été suffisante pour ajuster les niveaux d'injection aux caractéristiques de l'essence. Ça n'affectera en rien la voiture, elle émettra le même son qu'il y a 30 ans.

Chargement de l’image Sebastian Vettel dans la Williams FW24B de 1992 Photo : Race without trace / YouTube

Vettel utilisera une combinaison bleue qui rappelle celle de Nigel Mansell en 1992, mais avec le slogan: « Courir sans laisser de trace » (Race without trace).

La course automobile, c'est d'abord une question de passion, comme pour la musique ou la peinture, et ce serait dommage que la course automobile disparaisse. Je veux montrer qu'on peut vivre la passion de la course de façon responsable d'un point de vue environnemental, et la F1 y arrivera d'ici 2026 , a-t-il ajouté.

Le Championnat du monde de F1 a annoncé le 27 juin qu'il passera à de l'essence neutre en émissions de carbone en 2026 avec l'arrivée de la nouvelle génération de moteurs.