Ons Jabeur se propulse au tour suivant à Wimbledon

La Tunisienne Ons Jabeur (no 2) n'a donné aucun répit, vendredi, à la Française Diane Parry, 77e raquette mondiale qu'elle a vaincu sèchement 6-2 et 6-3 pour accéder aux huitièmes de finale à Wimbledon.

À son premier Wimbledon, Parry n'a pas pu faire grand chose face à Ons qui a emballé le match en 68 petites minutes. La Française de 19 ans avait battu sa première joueuse du top 10 à Roland-Garros en mai, la Tchèque Barbora Krejcikova, diminuée il est vrai par la COVID-19. Mais à Wimbledon, rien à faire contre Jabeur.

Parry, qui atteignait le 3e tour d'un majeur pour la deuxième fois d'affilée, après Roland-Garros, n'a encore jamais remporté trois matches de suite dans un tournoi du circuit principal.

De son côté, Jabeur qui n'a pas encore concédé la moindre manche en trois matchs, affrontera au prochain tour l'Allemande Angelique Kerber (19e) ou la Belge Elise Mertens (31e) pour tenter de retrouver les quarts de finale du seul majeur sur gazon, déjà atteints l'an dernier.

J'ai fait un bon match, il n'est jamais facile de jouer contre de jeunes talents comme elle , a commenté la Tunisienne juste après que Parry eut quitté le court sous une ovation du public.

J'ai bien commencé le tournoi, pour lequel j'avais fait une bonne préparation à Berlin , a souligné la Tunisienne de 27 ans, en référence à son deuxième titre sur gazon remporté le 19 juin en Allemagne, après celui de Birmingham l'an dernier.

Chargement de l’image Heather Watson célèbre sa victoire en lançant un bandeau de poignet dans la foule. Photo : afp via getty images / ADRIAN DENNIS

Watson devant les siens

Tout vient à point à qui sait attendre. La Britannique Heather Watson a parfaitement personnifié le vieil adage en obtenant son billet pour la ronde des 16 devant sa famille et un court gagné à sa cause.

À 30 ans, Watson, 121e joueuse mondiale, a ainsi atteint les huitièmes de finale d'un tournoi du grand chelem pour la première fois en battant la Slovène Kaja Juvan, classée 62e à la WTA, en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-2.

Après le match, Watson a reconnu avoir ressenti un peu de nervosité en fin de seconde manche. Ce ne serait pas moi si je ne rendais pas les choses un peu intéressante , a-t-elle lancé tout en reconnaissant les mérites de sa rivale.

Elle a ensuite invité les spectateurs à revenir l'encourager en amenant la même ambiance pour son prochain duel qui l'opposera à l'Allemande Jule Niemeier, 97e au monde.

Par ailleurs, la Grecque Maria Sakkari, 5e mondiale, a été éliminée par l'Allemande Tatjana Maria (103e) 6-3, 7-5.

À 26 ans, Sakkari n'a encore jamais dépassé le 3e tour sur le gazon londonien en six participations, alors qu'elle a joué des demi-finales à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis l'an dernier, ainsi que des 8es de finale à en Australie en 2020 et 2022.

Pour sa part, Maria atteint pour la première fois les 8es de finale d'un tournoi du Grand Chelem et affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (17e) qui avait, elle, atteint le dernier carré de Wimbledon en 2018, un an après son titre à Roland-Garros.