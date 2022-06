Kevin Durant souhaite quitter les Nets

L'ailier tout-étoile des Nets de Brooklyn, Kevin Durant, qui a signé une prolongation de contrat de 4 ans et 198 millions de dollars l'an dernier, a réclamé une transaction auprès du propriétaire de l'équipe jeudi, rapportent de nombreux médias américains.

Durant, qui est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, souhaiterait poursuivre sa carrière avec les Suns de Phoenix ou le Heat de Miami, selon ce que rapportent encore les mêmes médias américains.

L'ailier de 33 ans, joueur le plus utile de la ligue en 2014 et de la finale en 2017 et 2018, est arrivé à Brooklyn après trois ans à Golden State après la saison 2018-2019, mais n'a pas joué à sa première année de contrat en raison d'une blessure au tendon d'Achille subie en finale contre les Raptors de Toronto.

La demande de Durant survient quelques jours après que son coéquipier Kyrie Irving ait exercé l'option de 37 millions $ pour la prochaine saison à son contrat, après avoir lui-même signalé qu'il souhaitait être échangé, préférablement aux Lakers de Los Angeles.

La dernière année des Nets a été marquée par les difficultés, entre le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner contre le COVID-19, qui l'a empêché de jouer pendant une grande partie de la saison, le mécontentement affiché puis le transfert de James Harden, et enfin une élimination en quatre matchs dès le premier tour des séries face aux Celtics de Boston.