Gymnastique Canada embauche le cabinet de Richard McLaren pour revoir sa culture

Dans une tentative de répondre aux attentes des athlètes qui dénoncent le manque de transparence dans la gestion des plaintes et qui réclament un changement de culture, la Fédération canadienne de gymnastique annonce « la création d’un partenariat » avec la firme McLaren Global Sports Solutions, présidée par le célèbre avocat canadien Richard McLaren.

Dans son communiqué publié jeudi en début d’après-midi, le directeur général de la fédération, Ian Moss, dit vouloir examiner les rapports émanant d'ici et d’un peu partout dans le monde pour établir un mode d’évaluation de la culture interne de GymCan.

Le rapport final est attendu en janvier 2023 et sera rendu public de façon à protéger l’identité des participants et que les perspectives et les recommandations soutiennent notre adhésion au nouveau programme Sport Sans Abus dans un avenir rapproché , écrit Ian Moss dans le communiqué.

Nous sommes au courant des défis qui nous attendent, reconnaît aussi le DG. Ce partenariat est important pour ouvrir le dialogue et changer la culture. Il faut inclure les athlètes puisqu’ils sont centraux dans ce dialogue. La question est de savoir comment nous allons changer l’approche de la gymnastique en termes de culture, de façon d’entraîner ou des attentes individuelles. Les problèmes ont déjà été ciblés dans une enquête, nous devons maintenant réfléchir sur le : "que faisons-nous maintenant?" Le Groupe McLaren va nous aider pour le "après".

Ian Moss espère augmenter le niveau de confiance des gymnastes qui se disent victimes d’abus de toutes sortes.

L'avocat et professeur de droit Richard McLaren a notamment levé le voile sur le scandale de dopage étatisé en Russie dans son rapport de 2016, en plus d'avoir publié des rapports de fond sur les malversations dans les fédérations internationales d'haltérophilie, en 2020, et de boxe, en 2021.

Dans le cadre de ce partenariat, la firme McLaren Global Sports Solutions devra effectuer un examen de la politique sur le sport sécuritaire, ce qui comprend une analyse complète des politiques et procédures nationales actuelles en matière de sécurité du sport, des statuts, des règles et règlements, des procédures de signalement, des procédures de gestion des cas, des codes de conduite, des contrats de travail et des exigences en matière d’éducation , selon le communiqué conjoint.

Questionné par Radio-Canada Sports sur l'indépendance de la firme McLaren, étant donné qu'elle est engagée par la fédération, le directeur général a tenté de se faire rassurant.

La firme McLaren a une longue feuille de route lorsqu’il est question de neutralité, d’intégrité et d’indépendance, a affirmé Ian Moss. Nous avons été en appel d’offres et nous avons eu trois propositions, mais nous sentions que McLaren apportait de l’intégrité à ce processus. C’est sûr que nous payons pour ça, mais c’est tout ce que nous faisons. La firme a été choisie pour son expérience et son indépendance et va nous aider à trouver le chemin pour changer les choses.

De son côté, Rob Koehler, directeur général de Global Athlete se dit déçu par la démarche de Gymnastique Canada qui selon lui n’atteint pas sa cible.

Joint à Odense, au Danemark, où il participait à la 12e conférence internationale Play the Game, Koehler nous a fait parvenir cette déclaration écrite par courriel.

Nous sommes estomaqués, mais pas surpris que GymCan continue d’ignorer plus de 550 survivantes et survivants d’abus qui réclament d’être inclus dans le choix d’un enquêteur indépendant. GymCan tient encore les cordons de la bourse de ce partenariat ce qui fera en sorte que les athlètes seront hésitants à s’y joindre.

L’apparence d’indépendance ne fait rien pour bâtir la confiance. Il y a une raison pour laquelle les gymnastes ont fait appel au gouvernement du Canada pour qu’il s’implique pour collaborer avec ces athlètes dans le choix et le registre couvert par une éventuelle enquête.