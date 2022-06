Victor Mete n’était pas au gala de Hockey Canada en 2018

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal était en vacances en Jamaïque avec famille et amis lors du gala de la fondation de Hockey Canada le 18 juin 2018, a-t-il affirmé.

Mete a pris ses distances de l’histoire de viol collectif allégué qui serait survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 à l’occasion du gala de la fédération nationale.

L’histoire fait grand bruit depuis quelques semaines et a pris une autre tournure après le témoignage des dirigeants de Hockey Canada Scott Smith et Tom Renney il y a dix jours devant le comité permanent du Patrimoine à Ottawa.

La poursuite déposée en avril dernier et depuis réglée à l’amiable sous l’impulsion de Hockey Canada précise que les huit joueurs impliqués dans l’affaire évoluaient alors dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) et que certains d’entre eux étaient des membres de l’équipe nationale junior qui avait remporté l’or six mois plus tôt.

Une entente hors cour entre Hockey Canada et la victime alléguée d’une agression sexuelle le soir du gala en juin 2018, à London, en Ontario, a défrayé la chronique dans les médias récemment , a écrit le natif de Woodbridge, une banlieue torontoise.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Déclaration publiée sur Twitter

Mete a ensuite déploré qu’un regrettable nuage plane au-dessus de la tête de tous les membres de l’équipe nationale junior canadienne de 2018 puisque les huit présumés agresseurs n’ont pas été identifiés.

Mete s’est dit profondément troublé par l’histoire et assure de sa pleine collaboration si d’aventure une enquête était déclenchée pour en faire la lumière.

Les élus du parlement fédéral se sont saisis du dossier récemment. À la suite de la comparution de MM. Renney et Smith, les députés ont convoqué d’autres acteurs éclaboussés par cette affaire dont les trois commissaires des ligues juniors majeures du pays qui, selon Hockey Canada, ont rapidement été mis au courant des allégations à l’époque. Ils comparaîtront à la fin du mois de juillet.

Le parlement a également voté à l’unanimité en faveur d’une enquête indépendante sur la gestion du dossier par HC.