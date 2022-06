Shapovalov tombe devant Nakashima, aucun Canadien au 3e tour en simple à Wimbledon

Deux jours après avoir trimé dur en cinq manches pour battre le Français Arthur Rinderknech, le Canadien a baissé pavillon devant Brandon Nakashima, 56e joueur mondial.

Le plus efficace et constant des deux joueurs l’a emporté en quatre manches de 6-,2 4-6, 6-1 et 7-6 (8/6). L’Américain de 20 ans a conclu à sa deuxième balle de match pour atteindre le troisième tour pour la deuxième année de suite à Londres. Il avait perdu contre son compatriote Taylor Fritz au quatrième tour en 2021.

Les rares moments de fulgurance du gaucher canadien ont été bien insuffisants pour pallier ses trop nombreuses fautes directes et son jeu parfois échevelé.

Shapovalov a bien réussi 32 coups gagnants, mais au prix trop élevé de 29 fautes directes, 15 de plus que son rival, plus posé.

L’an dernier, l’Ontarien avait atteint les demi-finales. Mince consolation, sa défaite n’aura aucune incidence sur son 16e rang au classement, puisque l’ATP a décidé de ne pas octroyer de points en représailles à la décision de la fédération anglaise d’interdire les joueurs russes et bélarusses.

Il s’agit d’une septième défaite en huit matchs pour Shapovalov depuis qu’il a battu Rafael Nadal au tournoi de Rome sur terre battue. Il montre une fiche de 17 victoires et 15 défaites depuis le début de la saison.

Avec l’élimination de Bianca Andreescu plus tôt jeudi, il ne reste plus aucun Canadien en simple.

C’est la première fois depuis Roland-Garros en 2021 et la deuxième seulement en trois ans qu’aucun de nos représentants n’atteint le troisième tour d’un tournoi du grand chelem.

Stefanos Tsitsipas avance au 3e tour

Le Grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié sans trembler pour le troisième tour, où il retrouvera le bouillant Australien d'origine grecque Nick Kyrgios.

Le 5e joueur mondial s'est défait de l'Australien Jordan Thompson (76e) en trois manches de 6-2, 6-3 et 7-5 en 2 h 4 min.

J'ai fait un très bon match. Je suis très heureux. Et bien que n'étant pas Britannique, j'ai ressenti le soutien du public , a dit Tsitsipas.

Chargement de l’image Stefanos Tsitsipas Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Finaliste à Roland-Garros l'an dernier, triple demi-finaliste aux Internationaux d'Australie, il n'avait jusque-là dépassé qu'une seule fois le premier tour sur le gazon de l'All England Club en 2018. Il avait alors atteint les huitièmes de finale.

Au prochain tour, le Grec s'attend à un gros match face à un adversaire dont il respecte le jeu et la combativité quand il a envie de se battre . Kyrgios a balayé le Serbe Filip Krajinovic (31e) 6-2, 6-3, 6-1.

La COVID a raison de Bautista Agut

Roberto Bautista Agut, 19e mondial, a annoncé jeudi qu'il devait se retirer avant son match du deuxième tour.

Aujourd'hui, j'ai informé Wimbledon de mon forfait. Je suis positif à la COVID-19 , a écrit le demi-finaliste de 2019 sur le gazon londonien, sur son compte Twitter.

Heureusement, les symptômes ne sont pas très graves, mais je pense que c'est la meilleure décision [...] J'espère revenir bientôt , a-t-il ajouté.

Chargement de l’image Roberto Bautista Agut durant son match de premier tour. Photo : Getty Images / Julian Finney

L'Espagnol de 34 ans devait affronter en fin d'après-midi le Colombien Daniel Galan (109e), qui est donc qualifié pour le troisième tour. Au premier tour, mardi, Bautista Agut avait dominé le Hongrois Attila Balazs (331e) 6-1, 6-0 et 6-3.

Alors que le nombre de cas de COVID est reparti en forte hausse en Grande-Bretagne, comme ailleurs en Europe, Bautista Agut est la troisième victime de marque du virus dans la troisième étape annuelle du grand chelem.

Avant lui, l'Italien Matteo Berrettini, finaliste l'an dernier et l'un des prétendants au titre, ainsi que le Croate Marin Cilic, toujours redoutable sur gazon, avaient dû jeter l'éponge avant même leur premier coup de raquette.