Le CF Montréal au premier rang avec une victoire à Seattle

Nommé titulaire par l'entraîneur-chef Wilfried Nancy, Toye l'a remercié de la plus belle des façons en faisant bouger les cordages d'abord à la 18e minute, puis à la 62e minute. En chaque occasion, Toye a touché la cible à la suite de passes de Kei Kamara.

Kei a été fantastique. Il a été incroyable aujourd'hui. Il a rendu les choses super faciles pour moi. C'est vraiment merveilleux de pouvoir jouer avec lui , a déclaré Toye.

Après le match, Toye a aussi souligné l'apport d'un autre groupe de joueurs.

« Trois points à Seattle, c'est vraiment difficile à faire dans cette ligue et nous y sommes arrivés. Ç'a été un incroyable effort d'équipe. Les membres de la ligne arrière ont été les hommes du match. Tout le monde au sein de l'unité défensive a été fantastique. » — Une citation de Mason Toye, attaquant CF Montréal

De loin le joueur le plus menaçant des Sounders, Jordan Morris, tôt en première demie, a marqué le seul but contre Sebastian Breza, qui s'est montré vigilant notamment en fin de rencontre.

Avec cette victoire, le CF Montréal (9-6-2) s'est hissé en tête du classement de l'Association Est. La formation montréalaise totalise 29 points, le même nombre que l'Union de Philadelphie, mais ses deux victoires de plus lui donnent l'avantage au bris d'égalité.

Aussi, cette victoire lui a permis de lancer sur une note positive un court voyage de deux matchs sur la côte ouest américaine qu'un peu tout le monde disait qu'il serait ardu, avec cette escale à Seattle et le duel de lundi soir contre le Galaxy de Los Angeles.

On voulait faire une bonne performance pour nous permettre de gagner et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui , a noté Nancy.

« C'était à nous de faire notre match, de faire un bon match et c'est ce que les gars ont fait pendant 70 minutes. Après, on a eu un peu de difficulté, bien sûr, même beaucoup de difficulté à tenir, mais on a réussi et je suis super content pour les gars. Les gars ont été très, très bons dans le jeu, offensivement et défensivement. » — Une citation de Wilfried Nancy, enytraîneur-chef du CF Montréal

Une première demie de qualité

De la première à la 45e minute de jeu, le CF Montréal a livré l'une de ses meilleures performances en première demie en 2022.

Pendant cette première mi-temps, sur le terrain d'une équipe en pleine possession de ses moyens depuis quelques semaines et qui jouait un cinquième match consécutif à domicile, la troupe de Wilfried Nancy a contrôlé le ballon pendant plus de 57 pour cent du temps et dirigé sept tirs vers le gardien Stefan Frei comparativement à deux pour les Sounders vers Breza.

Le seul moment négatif de cette première demie pour la formation montréalaise est survenu pendant la troisième minute de jeu. Morris a profité d'une longue passe de Cristian Roldan pour se présenter dans la surface de réparation et, bien que Mathieu Choinière le surveillait étroitement, déjouer Breza d'un tir bas dans le coin inférieur gauche.

Mais une quinzaine de minutes plus tard, Toye a ramené les deux clubs à la case de départ grâce à un tir de qualité du pied gauche dans le coin droit du filet adverse, aux termes d'une poussée à deux contre un avec Kamara. Pour Toye, il s'agissait d'un premier but en MLS depuis le 4 août 2021, contre Atlanta United.

Les Sounders ont été les plus incisifs au retour des vestiaires, et Roldan a testé Breza avec un tir de la surface de réparation pas commode, que Breza a réussi à stopper.

Après cet intéressant début de seconde mi-temps des Sounders, les joueurs du CF Montréal ont repris des couleurs et, surtout, l'avance dans le match.

Encore une fois, le tandem Kamara-Toye a uni ses efforts, et Toye a inscrit son deuxième doublé dans l'uniforme montréalais en faisant dévier une passe précise de son nouveau complice derrière Frei.

Avec encore près de 30 minutes à négocier, le CF Montréal a bien réagi aux attaques de ses adversaires et tenu le coup pour ainsi bien entamer son périple sur la côte ouest américaine.