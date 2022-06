Piquet s’excuse pour ses propos racistes envers Hamilton

Je m'excuse de tout coeur auprès de tous ceux qui ont été touchés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable , a dit le Brésilien de 69 ans dans un communiqué, mais la traduction qui circule maintenant sur les médias sociaux n'est pas correcte .

Dans un entretien datant de novembre 2021, mais qui a ressurgi mardi sur Internet, le triple champion du monde de F1 (1981, 1983, 1987) a utilisé le mot neguinho pour parler de Hamilton en revenant sur un accident entre le Britannique et le Néerlandais Max Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021.

Le neguinho a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage , avait déclaré Piquet dans cette interview vidéo à Motorsports.com.

Piquet a voulu clarifier les histoires qui circulent dans les médias .

« Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de "gars" ou de "personne" et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. »