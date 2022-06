Sean Burke quitte le Canadien pour les Golden Knights

L'association entre Sean Burke et le Canadien est terminée. Il a été embauché par les Golden Knights de Vegas, mardi, dans des fonctions d'entraîneur et de directeur des gardiens, soit les mêmes qu'il occupait à Montréal.

Burke s'était amené dans la métropole québécoise en 2016 en tant que recruteur professionnel. L'homme de 55 ans a également agi comme conseiller pour les gardiens du Tricolore.

L'ancien portier de la Ligue nationale de hockey (LNH) avait remplacé l'entraîneur Stéphane Waite en mars 2021. Il avait aussi hérité du poste de directeur des gardiens. Burke est demeuré dans ce rôle pendant près de 16 mois avant de s'entendre avec les Golden Knights.

Au Nevada, il travaillera notamment auprès de Robin Lehner, double lauréat au trophée William-M.-Jennings, décerné aux portiers de l'équipe ayant accordé le moins de buts en saison. Le vétéran a obtenu cette distinction après les campagnes 2018-2019 et 2020-2021, d'abord avec Thomas Greiss, puis avec Marc-André Fleury.

Sean Burke est un excellent ajout à l'organisation. Il possède une expérience formidable en tant que gardien de but d'élite dans la LNH, c'est un entraîneur et un dirigeant accompli , affirme le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, dans un communiqué.

Avant d'emprunter le chemin des opérations hockey, Burke a connu une carrière de 18 saisons dans la LNH au sein de 10 équipes. Il a enregistré 324 victoires et disputé 820 matchs, en plus de représenter le Canada à deux occasions aux Jeux olympiques et cinq fois au Championnat du monde.

Outre Burke, l'organisation montréalaise a aussi perdu les services de l'instructeur adjoint Luke Richardson, nommé entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, lundi.