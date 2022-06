Un voyage relevé attend le CF Montréal

Le calendrier, surchargé depuis la récente pause internationale de la FIFA, met deux opposants de taille sur la route du Bleu-blanc-noir au cours des prochains jours. Ajoutez à cela trois heures de décalage horaire.

D'ailleurs, certains joueurs vivront leur premier passage sur la côte ouest américaine, une tournée particulière qui demande une certaine adaptation, selon Wilfried Nancy.

On va y aller sachant que l’environnement n’est pas facile, trois heures de décalage, six heures de vol, explique l’entraîneur-chef du CF Montréal. Aller dans l’Ouest, c’est plus difficile que de venir dans l’Est parce que nous, on doit jouer plus tard. Mais à nouveau, on aime ça et on va tout faire pour ramener des points de ces deux matchs-là.

L’idée, c’est de rester sur ce qu’on fait de bien, d’avoir une bonne dynamique collective. Il y a une bonne chimie avec le groupe, après on part avec des objectifs bien précis. Comme je l’ai dit aux joueurs, on ne part pas pour des vacances.

Chargement de l’image Saphir Taïder avait marqué les deux buts des siens, le 5 juin 2019, dans une victoire de 2-1 face aux Sounders de Seattle. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Le dernier duel contre les Sounders remonte au 5 juin 2019. À ce moment, le onze montréalais s’appelait encore l’Impact, et Saphir Taïder avait joué les héros en marquant les deux buts de l’équipe dans une victoire de 2-1 au stade Saputo.

Revenons à nos flocons. Seattle occupe actuellement le 7e rang de l’Association de l'Ouest, et la troupe de Brian Schmetzer tentera de prolonger à cinq sa séquence de matchs sans défaite (trois victoires et un verdict nul).

« Super challenge! J’adore ça, et les joueurs le savent. On fait ce métier pour ça, pour avoir de l’adversité. On aime se frotter à des équipes qu’on n’a pas vues depuis longtemps, depuis trois ans si je ne me trompe pas. On va faire ce qu’on fait d’habitude. Que ce soit contre Forge FC ou contre Seattle, on va jouer de la même façon. Après, il y a une opposition et elle va dicter un peu le jeu, mais notre état d’esprit est le même. » — Une citation de Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

Ensuite, le CF Montréal a rendez-vous lundi prochain avec le Los Angeles FC, la meilleure formation de la MLS présentement. L’équipe californienne, prochaine destination des internationaux Gareth Bale et Girogio Chiellini, a remporté 10 de ses 16 rencontres cette saison.

C’est aussi l’équipe qui a le plus fait souffrir les gardiens adverses, avec 32 buts marqués, mais à ce chapitre, Montréal n’a rien à leur envier avec un total de 30 réussites depuis l'entame du calendrier.

Aux dires de Wilfried Nancy, le défi s’annonce intéressant pour son club. On a deux matchs très importants contre des adversaires qui sont super intéressants à jouer, et on y va pour essayer de faire quelque chose de très bien. Que ce soit dans l’Ouest, c’est un nouveau voyage effectivement, mais les liens sont déjà là, ça va juste confirmer notre dynamique et c’est à nous d’être bons sur le terrain.

Chargement de l’image Mason Toye a manqué à l'appel durant plus de 10 mois avant de renouer avec la compétition. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Un retour sous le signe du renouveau pour Mason Toye

Il faut parfois un peu de magie pour animer une équipe. La fête nationale du Québec a peut-être joué un rôle dans l’engagement du CF Montréal contre Charlotte, samedi, mais le retour de Mason Toye offre certainement un vent de fraîcheur en l’absence de Djordje Mihailovic, blessé à un genou.

L’Américain de 23 ans n’était qu’à quelques centimètres de s’inscrire sur la feuille de pointage à son retour au jeu après plus de 10 mois d’absence. Son entrée, à la 78e minute de jeu, a été accueillie avec joie par la foule du stade Saputo.

C’était incroyable. J’ai visualisé mon retour au jeu, j’ai rêvé à ce retour, et c’était exactement comme je l’avais imaginé, mentionne Toye. Je suis reconnaissant d’avoir pu effectuer un retour à la maison, devant nos partisans et d’avoir remporté la rencontre. C’était une superbe journée de manière générale.

La route a été longue, mais elle aura permis au jeune attaquant d’en apprendre un peu plus sur lui-même, sur sa force de caractère et sur l’importance de l’équipe qui l’entoure. Toye avait marqué à 7 reprises en 14 rencontres avant de se blesser à une épaule en août 2021. Il avait bon espoir d'être de retour pour le début de la saison, mais une blessure aux adducteurs qui l'a freiné une fois de plus.

S’il compte redevenir un joueur d’impact avec le CF Montréal, c’est sous un nouveau visage qu’il souhaite le faire. Je n’essaie pas de redevenir le joueur que j’étais, mais plutôt de me renouveler et de devenir un nouveau joueur, un attaquant amélioré. Je ne veux pas demeurer le même joueur.

Je suis persuadé que je peux marquer des buts régulièrement, et je le serai toujours, assure Mason Toye. Si je me concentre sur le processus, je sais que tout ira bien. Ça ne m’inquiète pas.

Wilfried Nancy a rappelé maintes fois qu’il souhaite y aller progressivement avec Toye. Il sera intéressant de voir l’utilisation qu’il en fera sur une surface synthétique. Par exemple, à Seattle.

Le vol affiche complet, ou presque..

L’avion quittera Montréal avec à son bord l’ensemble de la formation du Bleu-blanc-noir, à l’exception de Djordje Mihailovic, toujours sur la touche.

Embêté par une blessure subie contre le Honduras en Ligue des nations de la CONCACAF il y a deux semaines, Kamal Miller se rapproche d’un retour au jeu. Le défenseur canadien prenait part à son premier entraînement avec l’équipe, lundi, et pourrait être envoyé dans la mêlée pendant le voyage.

Wilfried Nancy a aussi confirmé que Jojea Kwizera sera de l’aventure. Il semble que les dirigeants de l’équipe aient trouvé un moyen pour que le choix de premier tour au dernier repêchage de la MLS puisse voyager avec l’équipe. Des ennuis de passeport ont limité le jeune attaquant d’origines congolaises aux matchs locaux uniquement.