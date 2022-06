Djokovic, accroché, mais victorieux à Wimbledon

Dans son duel de premier tour, le Serbe, désormais numéro trois mondial, s'est imposé en quatre manches de 6-3, 3-6, 6-3 et 6-4 contre le 81e joueur à l'ATP.

Vainqueur des trois dernières éditions et favori à Londres en l’absence du Russe Daniil Medvedev et de l’Allemand Alexander Zverev, numéros un et deux mondiaux, le Serbe de 35 ans a ainsi remporté son 80e match à Wimbledon pour ainsi devenir le premier joueur, homme et femme confondus, à atteindre cette barre dans les quatre tournois du grand chelem.

Au prochain tour, Djokovic affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis (79e) ou le Polonais Kamil Majchrzak (91e).

La mise en route du sextuple vainqueur à l'All England Club a donc été compliquée face à un joueur de 21 ans qui a courageusement joué sa chance.

Mené 1-3 après avoir été brisé dans la première manche, le Serbe a enchaîné cinq jeux d'affilée pour la gagner.

Un malaise dans le public a ensuite perturbé quelques minutes le début de la seconde manche, mais c'est Kwon qui a de nouveau pris l'avance avec le bris pour mener 3-1, avance confirmée sur son service pour ensuite se détacher 4-1.

Cette fois, le Sud-Coréen, largement soutenu par le public, a conservé son avantage. Mené 0-30 à 5-3, il a aligné quatre points d'affilée pour égaliser à une manche partout.

Sous la pression grandissante du Serbe, Kwon a néanmoins commencé à plier. Il a perdu son service pour permettre à Djokovic de mener 5-3 et de servir pour la troisième manche, conclue sur un as. La dernière manche n’a été qu’une formalité et Djokovic s'est imposé avec un 15e as.

Casper Ruud passe enfin un tour

Spécialiste de la terre battue, le Norvégien Casper Ruud, 3e tête de série, a enfin gagné un match sur le gazon de Wimbledon grâce à un gain 7-6 (7/1), 7-6 (11/9) et 6-2 contre l'Espagnol Albert Ramos (39e mondial) .

Jusque-là, le finaliste du dernier Roland-Garros avait été éliminé au premier tour en 2019 et 2021 (l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de la COVID) et au premier tour des qualifications en 2018.

Son prochain rendez-vous l'opposera au Français Ugo Humbert (112e) ou à l'Argentin Tomas Etcheverry (77e).

Autres résultats de premier tour :